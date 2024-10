FNV: werkdruk gehandicaptenzorg verder opgelopen

De werkdruk in de gehandicaptenzorg is volgens een meerderheid van de werknemers daar de laatste twee jaar nog verder opgelopen, zegt FNV Zorg & Welzijn.

Het gaat om 64 procent van de werknemers uit de sector. Dat blijkt uit een enquête die de bond hield onder ruim twaalfduizend hulpverleners. Veel van de ondervraagden (37 procent) spelen met de gedachte de gehandicaptenzorg te verlaten.

Frustratie

“Te weinig vaste collega’s, veel korte diensten, buiten werktijd door de werkgever gebeld of geappt worden en steeds meer cliënten die intensieve zorg nodig hebben”, zo schetst de FNV de opgetekende ervaringen. Intussen neemt de frustratie toe over de 6 tot 9 procent die ze minder betaald krijgen dan werknemers in marktsectoren, zeker ook onder jongeren, meldt FNV.

De werknemers maken zich ook druk over de toename van flexwerkers en zzp’ers, waardoor er meer druk zou komen op vaste medewerkers. “Meer vaste collega’s staat in de top drie van meest belangrijke punten voor de nieuwe cao”, aldus de bond. Het hebben van vaste collega’s geeft minder stress, onder meer doordat die beter op de hoogte zijn van de werkwijze. Ook voor de cliënten is het rustiger en beter. (ANP)