Vakbonden: onderhandelingen cao gehandicaptenzorg verlopen stroef

De vakbonden FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV en NU’91 zien weinig vooruitgang in de onderhandelingen voor een nieuwe cao gehandicaptenzorg. Op 3 maart kwam werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), na zeven rondes onderhandelen, met een ‘totaalvoorstel’ voor een nieuwe cao, dat de vakbonden “teleurstellend” vinden.

“Een enorme deceptie is dit’”, reageren de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV, NU’91 en FBZ. Na zeven rondes onderhandelen hadden de vier vakbonden verwacht dat de partijen dichter bij elkaar zouden komen. Het gat tussen wat vakbonden voor de werknemers willen bereiken en wat werkgevers op tafel leggen, is volgens de vakbonden nog steeds groot.

Cao gehandicaptenzorg

Er is volgens de bonden te weinig vooruitgang geboekt op het gebied van loon. “De bijna 190.000 werknemers worden echt niet blij als ze pas aan het einde van dit jaar een structurele loonsverhoging krijgen. Dat is te weinig en te laat”, schrijven ze in een persbericht.

Ook is er nog geen overeenstemming over verbetering van de werk-privébalans. De bonden willen afspraken over de vergoeding voor onregelmatig werken, maar die lijken nog ver weg. Ook een vergoeding voor flexibiliteit van werknemers om bijvoorbeeld extra te werken blijft onderwerp van gesprek. Daarnaast vinden de bonden dat er op het gebied van veiligheid op de werkvloer nog onvoldoende stappen zijn gezet.

Ook lijken werkgevers volgens de bonden niet veel te willen investeren in het begeleiden van beginnende professionals in de zorg. Verder ontbreekt nog een goede compensatie voor het bereikbaar zijn voor het werk en het realiseren van een gezond en veilig werkklimaat.

De cao gehandicaptenzorg geldt voor bijna 190.000 werknemers. De huidige cao liep af op 31 december 2024. Het volgende overleg is op woensdag 12 maart. De vakbonden hopen dat er dan wel stappen kunnen worden gezet.