Inspectie ontdekt uitzendbureau dat met ongediplomeerde medewerkers werkt

Uitzendbureau Allround Care werkte met minstens 120 werknemers die niet bevoegd waren voor functies in de zorg. Ook werden er vervalste diploma’s aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Arbeidsinspectie en de politie en een rondgang van Follow the Money .

De inspectie deed recent navraag bij instellingen die met het uitzendbureau werken. Zodoende wilde de toezichthouder achterhalen of de invalkrachten de juiste papieren hadden. Het onderzoek is onderdeel van een experiment om criminaliteit in de zorg terug te dringen.

Acute roosterproblemen

Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat in ieder geval de grote zorginstellingen Enver, Amarant, Gemiva, Prisma en Raamwerk een brief van de Inspectie kregen. Het uitzendbureau werd vooral ingezet bij acute roosterproblemen. Van de 280 werknemers waren 120 onbevoegd voor hun functie, voornamelijk in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Allround Care meldt in een schriftelijke reactie aan Follow the Money dat de zorginstellingen hiervan op de hoogte waren. “De instellingen hebben dit toegestaan. Vrijwel alle zorginstellingen in Nederland zetten ongediplomeerde medewerkers in op functies waarvoor een diploma niet vereist is.” Tegelijkertijd meldt het uitzendbureau dat de uitzendkrachten altijd beschikken over de vereiste diploma’s als de functie daarom vraagt.

Zelf verantwoordelijk

De organisaties die met het uitzendbureau werkten, zeggen maatregelen genomen te hebben en diploma’s strenger te controleren. Over het onderzoek laat de IGJ niks los. Wel adviseert de inspectie om altijd de identiteit van nieuwe gezichten te checken.

“Ook bij avond- en nachtdiensten. Er zijn vriendjes en vriendinnetjes die een dienst draaien op naam van iemand anders die wel de juiste papieren heeft”, meldt een woordvoerder aan Follow the Money. De IGJ benadrukt dat zorginstellingen altijd zelf verantwoordelijk zijn voor diplomacontroles.