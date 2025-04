FNV-peiling: Zzp’er gehandicaptenzorg deels ingeruild voor uitzendkracht 

Uit een enquête onder medewerkers in de gehandicaptenzorg blijkt dat er minder zzp’ers ingezet worden en dat gaten in de roosters worden opgevuld door vaste medewerkers meer diensten te laten draaien en meer uitzendkrachten in te zetten.

FNV Zorg & Welzijn vroeg medewerkers in de gehandicaptenzorg via een enquête of hun werkgever sinds januari minder zzp’ers inzet en wat zij hiervan merken. De vakbond vindt het resultaat zeer onwenselijk en wil een structurele oplossing van werkgevers.

Er zijn met name zorgen over de gevolgen voor de vaste medewerkers. Armine Kowsari, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Door vaste medewerkers meer diensten te laten draaien, schroef je de werkdruk nog verder omhoog. Nog meer uitzendkrachten inzetten is geen structurele oplossing en zorgt bovendien voor nog meer werkdruk bij de vaste medewerkers, want ook uitzendkrachten moeten ingewerkt worden.” Daarnaast ziet FNV ook negatieve gevolgen voor het welzijn van de cliënten, die gebaat zijn bij stabiliteit en vertrouwde gezichten.

Minder inzet zzp

Bijna 47 procent van de respondenten geeft aan dat er nog incidenteel zzp’ers worden ingezet; 32,5 procent zegt dat er helemaal geen zzp’ers meer worden ingezet. 184 respondenten geven aan dat er nu meer uitzendkrachten worden ingehuurd, maar dat lost het probleem van de tekorten niet op volgens Kowsari. “De gevolgen komen vooral op het bordje van de vaste medewerkers. 246 respondenten geven aan dat het ziekteverzuim stijgt, omdat vaste medewerkers meer diensten moeten draaien. 286 respondenten zien een voortdurende onderbezetting.”

Structurele oplossingen, waar de werkgever voor moet zorgen, zijn volgens de vakbond meer regie en zeggenschap over de invulling van diensten, langere diensten waardoor werknemers minder opkomstmomenten hebben en de achterstand met de salarissen in de marktsector inlopen.

Ziekte en onderbezetting

De meest voorkomende reden voor de inzet van zzp’ers is het vervangen van zieke collega’s of het opvullen van openstaande diensten, vooral in functies als woon-, persoonlijke en groepsbegeleiding. In nacht- en wachtdiensten wordt nauwelijks een zzp’er ingezet. Kowsari: “Onderbezetting of ziekte worden vooral opgevangen door vaste medewerkers die extra moeten werken, door uitzendkrachten of via een interne flexpool. In sommige gevallen worden vakantiedagen ingetrokken of worden er diensten geruild.”

Enquête

De enquête is ingevuld door 846 werknemers in de gehandicaptenzorg, zowel FNV-leden als niet leden deden mee.