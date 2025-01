FNV: ‘Stijging uitgaven externe inhuur was echt onnodig’

Vandaag bekendgemaakte cijfers van het CBS laten zien dat er in 2023 opnieuw meer geld is uitgegeven aan externe inhuur, waaronder uitzendkrachten en zzp’ers. Vakbond FNV Zorg & Welzijn noemt dit in een reactie “onnodig” en pleit voor meer loondienst.

De kosten voor de vier grootste zorgsectoren zijn met 11,2 procent gestegen ten opzichte van 2022. Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Deze stijging, die al sinds 2015 te zien is, was echt onnodig. Als vakbond strijden we al jaren voor het aantrekkelijker maken van werken in loondienst. Maar werkgevers doen het tegenovergestelde, waardoor steeds meer mensen loondienst inruilen voor het zzp-schap.”

Loondienst

De vakbond verwacht niet de handhaving van de wet DBA en daarmee controle op schijnzelfstandigheid, de stijging van de kosten voor externe inhuur zal tegengaan. “Werkgevers moeten echt in beweging komen om de medewerkers die ooit uit dienst zijn gegaan om zzp’er te worden weer te verleiden in loondienst te gaan”, stelt De Haas.

Wat zorgpersoneel wil

De vakbond stelt dat de oplossing voor het oprapen ligt. Uit (onder meer) het zelfstandigenonderzoek van AZW (2023), blijkt dat zorgpersoneel meer autonomie wil, een betere werk-privébalans, een verlaging van de werkdruk en een loon dat vergelijkbaar is met de marktsector. De Haas: “Dat is precies datgene wat de zzp’er nu geboden wordt. Draai het om: regel dit voor je personeel in loondienst.”

Cao-seizoen

Momenteel lopen er cao-onderhandelingen voor onder meer ziekenhuispersoneel, personeel in de gehandicaptenzorg en de ggz. De cao-onderhandelingen voor personeel in de vvt zijn opgeschort. De Haas: “De medewerker moet echt een keer op één gezet worden. Daarvoor moet de bedrijfsvoering wel flink op de schop. Die is altijd vooral gericht geweest op de mensen die zorg nodig hebben, niet op de medewerkers.”