ACM ziet geen verboden afspraken over zzp’ers in de zorg

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet geen afspraken over zzp’ers in de zorg die de mededinging beperken. Dat schrijft de marktwaakhond in een brief aan koepelorganisaties in de zorg. Aanleiding waren signalen over afstemming tussen werkgevers in de zorg over de inhuur van zelfstandigen.

Beeld: Ratana21/stock.adobe.com

De ACM kreeg het afgelopen jaar veel vragen en meldingen over de zorgarbeidsmarkt, zo is in de brief te lezen. Deze vragen en meldingen gingen vaak over afstemming tussen werkgevers over het niet-inhuren van zzp’ers en over afstemming tussen werkgevers/zorgaanbieders over de tarieven van zzp’ers. De ACM zag hierover ook berichten in de media verschijnen. De marktwaakhond noemt geen media bij naam, maar Skipr berichtte bijvoorbeeld over zes ggz-organisaties die tegelijkertijd de knoop doorhakten en stopten met de inhuur van zzp’ers.

Concurrentieregels

Het was aanleiding voor de ACM om gesprekken te voeren met verschillende zorgwerkgevers om hen te wijzen op de concurrentieregels. “Afspraken tussen werkgevers om geen of minder zzp’ers in te huren, zijn vaak in strijd met de concurrentieregels. Zzp’ers kunnen door dit soort afspraken tussen zorgwerkgevers worden benadeeld. Zij kunnen hierdoor minder makkelijk werk vinden, of tegen slechtere voorwaarden. Daarnaast zorgen dit soort afspraken ervoor dat zorgwerkgevers zich minder van elkaar onderscheiden op het gebied van personeelsbeleid”, schrijft de marktautoriteit.

Uit de gesprekken blijkt dat zorgwerkgevers vaak op de hoogte zijn van de concurrentieregels. De ACM heeft de uitkomsten van deze gesprekken opgenomen in de brief naar de koepelorganisaties in de zorg.

Afspraken over tarieven

De ACM onderzocht ook signalen dat werkgevers afspraken zouden maken over de tarieven voor zzp’ers. Nader onderzoek deed de ACM naar afstemming over tarieven door zorgwerkgevers in de regio Zeeland. “Afspraken tussen werkgevers over de tarieven van zzp’ers zijn verboden”, benadrukt de organisatie. “Dit soort afspraken kan leiden tot lagere tarieven voor zzp’ers en beïnvloedt de dynamiek op de arbeidsmarkt nadelig. Zzp’ers kunnen hierdoor ook zorgmarkten verlaten. Het is aan iedere individuele werkgever om zelf zijn tarieven vast te stellen.”

In het onderzoek zag de ACM geen verdere aanwijzingen dat zorgwerkgevers daadwerkelijk tarieven met elkaar afstemden.

Ruimte voor werkgevers

De ACM wijst er tot slot op dat er veel ruimte voor werkgevers is om samen een antwoord te geven op de arbeidsmarktkrapte.