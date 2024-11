Grote ggz-organisaties hakken knoop door en stellen zzp-stop in

Bestuurder van ggz-organisatie Fivoor Jeroen Gast zegt in een statement dat zijn organisatie stopt met de inhuur van zzp’ers, daar waar sprake is van schijnzelfstandigheid. Zes andere grote ggz-aanbieders ondersteunen zijn bericht.

De andere ggz-organisaties zijn: Parnassia Groep, GGZ Centraal, GGZ Delfland, GGZ NHN, Rivierduinen en Altrecht.

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2025 ziet Gast als een kans. Organisaties moeten stoppen met de inhuur van zzp’ers, daar waar sprake is van schijnzelfstandigheid. Een kans die zich eerder nog niet voordeed. Op het moment dat de Belastingdienst gaat controleren op schijnzelfstandigheid ontstaat een ‘level playing field’ tussen alle zorgorganisaties. “Als bestuurders konden we er eerder niet zoveel aan doen omdat er zoveel vacatures zijn. Wij moeten die zorg rond zien te krijgen en dat lukte alleen als we dure zzp’ers erbij inhuren. Hoewel we blij waren met de mensen, zijn we eigenlijk behoorlijk gegijzeld door het zzp-schap.”

Scheve gezichten

Deze beslissing betekent volgens Gast ook geen scheve gezichten meer bij vaste medewerkers die de zzp’ers meer zien verdienen. “Werken als zzp’ers verdient gewoon beter. Psychiaters, klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten die werken als zzp’er vragen soms ongelooflijk hoge tarieven.”

Bovenal levert meer mensen in vaste dienst betere zorgverlening op. “Zeker in psychiatrie gaat het over relaties”, zegt Gast. “Vaste teams en vaste gezichten zijn heel belangrijk.”

Flexibiliteit

In plaats van te focussen op de nadelen nu de inzet van zzp’ers wordt beperkt, kunnen zorgorganisaties volgens Gast dit moment aangrijpen om snel stappen te maken in ‘moderner werkgeverschap’. “We kunnen de hogere tarieven van de zzp’ers niet matchen, maar we moeten wel snel stappen maken in ‘moderner werkgeverschap’. We moeten meer vaste medewerkers aantrekken door een veel flexibeler werkgever te zijn. Door meer flexibiliteit te bieden in werktijden, werkplekken en roosterplanning kunnen we veel van de voordelen van het zzp-schap mogelijk maken binnen een vaste aanstelling.”

Wakker

De vraag roept zich op waarom werkgevers dit niet veel eerder hebben gedaan. Er zijn volgens Gast wel degelijk organisaties geweest die hebben gezegd: we stoppen met zzp’ers. “Zij hebben soms ingrepen moeten doen in de zorgverlening omdat ze de roosters niet rond kregen. Terwijl de zzp’ers gewoon naar een zorgorganisatie iets verderop gingen. We waren allang wakker hoor, maar konden soms ook niet anders.”

Gast roept alle zorgprofessionals op die nu als zzp-er werkzaam zijn om in dienst te komen en alle zorgorganisaties om zich te richten op meer innovatief en flexibel werkgeverschap. Hij is niet tegen zzp, maar wel tegen schijnzelfstandigheid en die ongelijkheid. “Laten we de Wet DBA niet zien als een hindernis, maar als een kans om onze sector te vernieuwen, te verbeteren en te vitaliseren.”

Lees hier het statement van de bestuurders Anita Wydoodt, Arjan Theil, Iris Bandhoe, Jos Brinkmann, Sam Schoch, Stefan de Kort en Jeroen Gast.