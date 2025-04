Salarissen voor medewerkers ggz flink omhoog

In negentien maanden tijd krijgen zij er gemiddeld 8 procent bij. Voor wie onregelmatig werkt loopt dit zelfs op tot 9,5 procent. Ook heeft de FNV afgesproken dat de aanloopschalen verdwijnen. Nieuwe collega’s starten gelijk op de eerste trede van hun functieschaal. Verder stijgt het minimumloon naar zestien euro per uur.

Balansbudget

Het zogeheten balansbudget gaat van 500 euro naar 1000 euro. Deze regeling moet helpen om de werkdruk en het ziekteverzuim omlaag te brengen. Werknemers kunnen kiezen tussen meer vrije tijd of geld. Wie het gebruikt voor een opleiding krijgt zelfs tot 1400 euro.

Ook de FBZ en LAD laten weten dat een overgrote meerderheid van hun leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao ggz. Dit betekent dat de nieuwe cao met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar is ingegaan en loopt tot 1 augustus 2026. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over onder meer loon, zeggenschap, balansbudget, reiskosten en vergoeding scholing.

“We zijn enorm tevreden dat de grote meerderheid positief heeft ingestemd met het behaalde resultaat”, laten de LAD-onderhandelaars Robert Barendse en Brigitte Sprokholt weten. “De leden zijn met name te spreken over het feit dat de aftopping van de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten eraf is en dat de crisisdienst gelijk is getrokken.”

Voor de leden was de loonstijging met 6,4 procent over de looptijd een doorslaggevende reden voor de leden. Positieve geluiden zijn verder te horen als het gaat om het recht op onbereikbaarheid. “Eindelijk. Bereikbaarheid wordt betaald”, laat een LAD-lid weten. Ook het resultaat op het gebied van ouderschapsverlof vinden velen ‘fantastisch’. Als laatste valt op dat veel LAD-leden blij zijn met het feit dat er geen loondifferentiatie meer is doorgevoerd. “Cao is niet bedoeld voor inkomenspolitiek”, aldus een lid.

Bevallings- en ouderschapsverlof

De FNV noemt nog een generatieregeling als apart recht, los van het balansbudget. Bij bevallings- en ouderschapsverlof krijgen de werknemers het loon 100 procent doorbetaald. En afspraken over bereikbaarheidsdiensten gelden straks ook voor medewerkers in crisisdiensten.

De FNV heeft sinds eind september vorige jaar moeten onderhandelen met de ggz-werkgevers over de nieuwe cao. Een tijdlijn van het overlegtraject staat op de website van de vakbond.