Actie NU’91 tegen cao-akkoord ggz

NU’91 is zeer ontevreden over het drie weken geleden afgesloten akkoord voor een nieuwe ggz-cao. Ze roepen de andere bonden in een petitie op om het onderhandelaarsakkoord af te wijzen.

Volgens NU’91 schiet het resultaat op veel punten tekort en is het onverantwoord om hiermee in te stemmen. “Dit resultaat doet geen recht aan de inzet van ggz-zorgprofessionals en aan de risico’s waarmee zij dagelijks te maken hebben,” zegt voorzitter Femke Merel van Kooten. “Met deze petitie willen we een krachtig signaal afgeven: wijs dit onderhandelaarsresultaat af. Onze zorgprofessionals verdienen beter.”

NU’91 stelt dat ze tot het laatste moment stevige kritiek uitte in de onderhandelingen – ook naar de andere bonden toe. Van Kooten sprak op de avond van het cao-akkoord zelfs van een “dreigende sfeer”, waardoor de onderhandelaar van NU’91 onder sterke druk zou staan van de andere partijen: “Daardoor was er voor NU’91 geen ruimte om door te praten. Dat is onbegrijpelijk gezien de duidelijke tekortkomingen in het resultaat.”

Loonstijging dekt inflatie niet

Een van de grootste bezwaren van NU’91 betreft de afspraken over salaris. Werkgevers en andere bonden presenteren de stijging als inflatiecorrectie, maar volgens de bond is dat beeld misleidend en onjuist. Van Kooten: “Het loon stijgt op 1 juli slechts 1 procent. De overige 2,25 procent volgt pas op 1 december. In de praktijk betekent dit nog geen 0,7 procent salarisverhoging gemiddeld in 2025, waarmee de inflatie bij lange na niet wordt gedekt. In geen enkele zorgsector lopen de salarissen zo achter. Dat de andere vakbonden dan nu hierin meegaan, is onbegrijpelijk.”

Veiligheid schiet tekort

Ook op het gebied van veiligheid schiet het onderhandelaarsresultaat ernstig tekort. Van Kooten: “Juist in de ggz is veiligheid cruciaal. Toch is dit in geen enkele cao zo slecht geregeld als in deze. Goede en veilige werkomstandigheden zijn geen luxe, maar bittere noodzaak. Dat daar nu geen serieuze afspraken over zijn gemaakt, is voor ons onaanvaardbaar.”

Met de petitie doet NU’91 een oproep aan de andere vakbonden. Van Kooten: “We moeten als bonden verenigd staan voor een cao die wél recht doet aan de zorgprofessionals in de ggz. Via petities.nl kunnen zorgprofessionals de petitie ondertekenen.” Ze hoopt op brede steun, zodat het cao-resultaat op cruciale punten wordt herzien. “De zorgprofessionals in de ggz verdienen dat.”