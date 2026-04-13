ACM: dit zijn de concurrentieregels bij herverdeling zorg

,

Wat mag wel en wat mag niet bij de herverdeling van de zorg? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zorgpartijen in een brief geïnformeerd over de concurrentieregels.

De ACM heeft een informatiebrief verstuurd aan de leden van ‘de Ronde Tafel Toekomstbestendig zorglandschap door concentratie en spreiding’. Binnen deze Ronde Tafel zijn patiëntenorganisaties, zorgverleners, ziekenhuizen en zorgverzekeraars vertegenwoordigd onder leiding van Zorginstituut Nederland.

Zorgsamenwerkingen binnen de concurrentieregels

Zorginstellingen kunnen afspraken maken over de (mogelijke) herverdeling van zorg tussen zorginstellingen in de regio. Samenwerkende partijen moeten deze afspraken wel toetsen aan de mededingingsregels, omdat dit soort afspraken ook marktverdelingsafspraken kunnen zijn die nadelig voor patiënten kunnen uitpakken, stelt de marktwaakhond.

De ACM zal uit eigen beweging geen onderzoek doen naar zorgsamenwerkingen in de regio die de concurrentie kunnen beperken, als:

  • Alle relevante partijen uit de zorgdriehoek van zorgaanbieders (waaronder medisch specialisten en verpleegkundigen), zorgverzekeraars en patiënten zijn betrokken.
  • Welke patiëntvertegenwoordiging betrokken moet zijn, is afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden. Afhankelijk van het concrete geval is soms patiëntvertegenwoordiging nodig met specifieke aandoeningsinhoudelijke kennis. Marktpartijen kunnen bij deze keuze gebruikmaken van een handig hulpmiddel dat door de Patiëntenfederatie is ontwikkeld. Marktpartijen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het maken van een passende keuze.
  • Er concrete, meetbare en kenbare doelen zijn gesteld over betaalbare, beschikbare en goede zorg en alle relevante partijen deze afspraken steunen.

  1. Ed

    Conclusie: de mededingingslogica is niet verdwenen, ze is selectief geworden.
    Dezelfde mededingingsregelgeving die in 2012 de huisarts als ondernemer definieerde en zijn beroepsvereniging fors beboette, wordt nu gebruikt als legitimatiescherm voor ziekenhuisconcentraties die — zonder dat etiket — ook gewoon marktverdeling zijn.
    Interessant.