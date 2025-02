NU’91: ‘Strengere naleving zzp-regels knelt in uitvoering van de zorg’

De strengere naleving van regels voor zzp’ers in de zorg heeft impact op de zorgsector. Gevolgen zijn een hogere werkdruk, roosters die niet meer rondkomen en een tekort aan personeel. Bovendien geeft 13 procent van de zzp’ers aan zelfs te stoppen met hun werk in de zorg.

Beeld: H_Ko/stock.adobe.com

Dat blijkt uit een peiling van NU’91 onder duizend zorgprofessionals.

Peiling NU’91

De regels voor zzp’ers zijn niet nieuw, maar werden tot eind vorig jaar niet nageleefd. Sinds 1 januari 2025 is dat veranderd en gebeurt dat wel. De financiële gevolgen kunnen voor zzp’ers en werkgevers flink oplopen. Werkgevers maken daardoor minder of zelfs geen gebruik meer van zzp’ers. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91: “Elke zorgprofessional die de zorg verlaat, is er één te veel. Dit kunnen we ons niet permitteren.” Volgens de beroepsorganisatie blijkt uit de resultaten dat verzorgenden en verpleegkundigen de prijs betalen van een ondoordachte aanpak.

Kwaliteit van zorg onder druk

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat de zorg negatief wordt beïnvloed door de nieuwe naleving. Zij geven aan dat werkgevers wel zoeken naar oplossingen, zoals het inzetten van interne flexpools of het werven van meer vaste medewerkers, maar in de praktijk blijkt dit vaak niet toereikend, waardoor zorgverleners structureel worden overvraagd. Van Kooten: “Door de strengere naleving verliezen zorgorganisaties waardevolle krachten, zonder dat er een passende oplossing is. Deze ontwikkeling heeft verontrustende gevolgen voor zowel zorgverleners als patiënten. De kwaliteit van zorg staat hiermee onder druk.”

Loondienst is illusie

Volgens Van Kooten is het idee dat zzp’ers door deze maatregelen terugkeren in loondienst een illusie. “Zolang de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals niet verbeteren, blijft de uitstroom uit de zorgsector doorgaan. We moeten zorgen dat werken in loondienst ook aantrekkelijker wordt”, benadrukt ze. “Dat betekent betere salarissen, meer zeggenschap en een werkomgeving waarin zorgprofessionals zich gewaardeerd voelen.”

Politiek

NU’91 waarschuwde in december al voor de negatieve gevolgen van de strengere handhaving. De uitkomsten van deze peiling bevestigen deze zorgen. Van Kooten: “De politiek moet nu haar verantwoordelijkheid nemen. De zorgsector kampt al met enorme tekorten en het wegvallen van zzp’ers verergert deze crisis alleen maar. Wij roepen de overheid en werkgevers op om samen te werken aan een werkbare en duurzame oplossing. De zorg kan zich geen verdere uitstroom van professionals veroorloven.”