Zzp-platform: Zzp’ers hebben last van ‘regionale blokkades’ zorgaanbieders

Zzp’ers in de zorg merken dat zorgaanbieders in samenspraak met andere zorgaanbieders zijn gestopt met de inhuur van schijnzelfstandigen. Ondanks deze ‘regionale blokkades’ peinzen veel zzp’ers er niet over om te stoppen.

Beeld: © kues1 / stock.adobe.com

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Lex Tabak, initiatiefnemer van Zzp-erindezorg.nl onder 430 zorgprofessionals die zijn aangesloten bij het platform. Het onderzoek is relevant omdat de Belastingdienst strenger is gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Zzp’ers hebben dat gemerkt, blijkt uit de onderzoeksresultaten. Veel deelnemers aan de enquête geven aan dat zorgaanbieders bang zijn geworden om zzp’ers in te huren.

Regionale blokkade

Veel zzp’ers hebben daarbij gemerkt dat zorgaanbieders in samenspraak met andere zorgaanbieders zijn gestopt met de inhuur van schijnzelfstandigen. In de vraagstelling van het onderzoek van Tabak wordt gesproken van een ‘regionale blokkade’. Bijna 70 procent geeft aan zo’n blokkade te hebben ervaren.

Vaak benaderd

Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de zzp’ers is benaderd door een zorgorganisatie met de vraag of ze in een andere vorm willen werken. Ook uitzend- en detacheringsbureaus zaten niet stil. Van de zzp’ers die meededen aan het onderzoek is ruim de helft benaderd door de bureaus.

Minder omzet

Veel zzp’ers blijken helemaal niet geïnteresseerd in een vast dienstverband. Meer dan 80 procent ziet dat niet zitten. Ook een flexibel dienstverband is niet wat deze zzp’ers willen. Slechts 9 procent van de ondervraagden vindt dat interessant. Dat is opmerkelijk omdat veel zzp’ers die hebben meegedaan aan de enquête minder omzet hebben gedraaid in 2025 en meer moeite moesten doen om aan voldoende opdrachten te komen.

Tevreden

De uitkomsten zijn in lijn met een representatief onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van november vorig jaar. Hieruit blijkt dat slechts ruim een tiende van de zzp’ers liever in loondienst zou werken als ze de keuze krijgen. Van de zzp’ers is 81 procent tevreden of zeer tevreden met hun werk.

Dienstverband proberen

In de enquête werd gevraagd of de deelnemers onlangs een dienstverband hebben geprobeerd. Uit de reacties blijkt dat ongeveer 40 van de 272 zorgprofessionals dat inderdaad hebben gedaan. Sommigen zijn daarmee tevreden en waarderen de vaste inkomsten, anderen zijn alweer gestopt.

Onderhandelingen

Opmerkelijk is dat het soms al mis gaat bij het het onderhandelen over het contract. Een van de deelnemers zegt bijvoorbeeld: “Er is totaal geen vrijheid of iets in het opstellen van het contract. Alles wordt afgedaan met: zo staat dat in de cao.” Een deelnemer schrijft dat de werkgever de jaren als zzp’er niet mee wil tellen in de waardering. Veel zzp’ers die het dienstverband geprobeerd hebben, maar alweer zijn gestopt, hebben veel stress ervaren. “Je krijgt het slechtste en zwaarste werk”, aldus een van de deelnemers.

Sector verlaten

Veel geënquêteerden denken erover de sector te verlaten. Meer dan 60 procent overweegt dat soms, regelmatig of zeer vaak. Een kleine dertig procent denkt daar helemaal nooit aan.