Utrechtse ghz-organisatie stopt met inhuur zzp’ers en uitzendkrachten in directe cliëntenzorg

Zorgorganisatie Eemhart werkt per 1 oktober 2026 uitsluitend met medewerkers die in dienst zijn in de directe cliëntenzorg en niet meer met zzp-ers en uitzendkrachten.

Aanleiding voor dit besluit zijn uitkomsten uit interne vergewiscontroles, landelijke signalen over zorgfraude en de groeiende afhankelijkheid van externe inzet binnen de zorgsector. De Utrechtse zorgorganisatie probeert zo ook de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg duurzaam te versterken.

Rigoureus stoppen

Tegen Zorgvisie vertelden bestuurders Albert van Esterik en Gerlinde Paas dat van de 400 gecontroleerde externe medewerkers er van 28 de diploma’s, VOG’s of zelfs ID’s niet op orde waren.  “We kunnen dit er niet goed uithalen, omdat we niet elke keer precies weten waar deze mensen worden ingezet. Daarom hebben we besloten rigoureus te stoppen met de externe inhuur”, vertelt Paas.

In dit proces stemt Eemhart intensief af met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het zorgkantoor, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en andere betrokken partners. 

“We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste stap is om de zorg voor onze cliënten ook in de toekomst goed, veilig en verantwoord te organiseren. Dit is geen eenvoudig besluit en we realiseren ons dat het impact heeft,” zegt Van Esterik. “Dat kunnen we alleen met elkaar doen: met cliënten, medewerkers, verwanten en partners om ons heen.” 

