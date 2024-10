Taakdifferentiatie: meten als basis voor veranderen

De uitdaging: efficiëntie versus kwaliteit

Zorgorganisaties staan voor een complexe uitdaging: hoe kunnen ze met beperkte middelen en personeel toch hoogwaardige zorg blijven leveren? Taakdifferentiatie lijkt een logische oplossing, maar stuit vaak op weerstand. Zorgprofessionals vrezen dat hun expertise wordt ondermijnd of dat de kwaliteit van zorg in het gedrang komt.

De aanpak: meten om te weten

CC zorgadviseurs heeft een methode ontwikkeld die deze zorgen wegneemt door objectieve data centraal te stellen. Met behulp van de Flow Time-tool worden metingen uitgevoerd, waarmee nauwkeurig in kaart wordt gebracht hoe zorgprofessionals hun tijd besteden. Dat gebeurt door zorgprofessionals te volgen en te registreren welke activiteiten ze uitvoeren, maar ook of ze onderbroken worden en waarom.

“Door te meten hoeveel tijd daadwerkelijk wordt besteed aan taken waarvoor iemand is opgeleid, krijgen we een helder beeld van waar de kansen voor optimalisatie liggen,” legt Maaike Veenvliet, adviseur bij CC zorgadviseurs, uit.

Praktijkervaring: MUMC+ en Alliade

Maastricht UMC+ en Alliade hebben als twee voorlopers deze aanpak succesvol toegepast.

Bij Maastricht UMC+ leidde dit tot verrassende inzichten.

“We ontdekten dat onze verpleegkundigen veel tijd besteedden aan taken die niet direct gerelateerd waren aan hun kerntaken,” horen we in de podcast met diverse professionals uit het Maastricht UMC+. “Door deze taken te herverdelen, konden we de werkdruk verlagen en de kwaliteit van zorg verhogen.”

Bij Alliade leidde de aanpak tot een cultuuromslag.

In de podcast met Alliade vertellen zij: “De objectieve data hielpen ons om het gesprek aan te gaan over taakverdelingen zonder dat het persoonlijk werd” en “Het creëerde draagvlak voor verandering.”

Van inzicht naar actie

De kracht van deze aanpak ligt in de combinatie van objectieve data en participatieve besluitvorming. Na het verzamelen van de data worden de resultaten besproken met alle betrokkenen. Dit leidt vaak tot verrassende oplossingen, die zonder data niet mogelijk waren geweest.

Resultaten die overtuigen

De resultaten van deze aanpak zijn hoopgevend. Ook zijn de zorgorganisaties die hier mee werken erg tevreden. Zij rapporteren zowel verbeterde efficiëntie als een goede kwaliteit van zorg. Ook zien we dat zorgprofessionals meer tijd besteden aan de taken waar ze ook daadwerkelijk voor opgeleid zijn.

Conclusie: een data gedreven toekomst

De ervaringen van Maastricht UMC+ en Alliade tonen aan dat een datagedreven aanpak van taakdifferentiatie niet alleen effectief is, maar ook breed gedragen wordt door zorgprofessionals. Door objectieve metingen te combineren met participatieve besluitvorming, kunnen zorgorganisaties de uitdagingen van personeelstekorten en werkdruk het hoofd bieden, zonder in te boeten op kwaliteit.

De aanpak stelt organisaties in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over de inzet van medewerkers. Taakdifferentiatie met Flow Time geeft teams regie op het anders organiseren.

Meer weten?

Luister de podcast van Flow Time via onze website (of een ander podcast platform) en lees over onze aanpak bij taakdifferentiatie. Neem contact op voor een gratis en vrijblijvende online afspraak (met demo!).