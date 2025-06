Consortium RIGH:T moet veilige inzet van AI in de zorg versnellen

Het RIGH:T-consortium wil AI in de zorg op een verantwoorde manier implementeren en versnellen. Het consortium richt zich daarbij in het bijzonder op grote taalmodellen in de zorg.

De vier doelen van het consortium zijn een snelle implementatie van AI in de zorgpraktijk, kwaliteit en veiligheid waarborgen bij implementatie, krachten bundelen en expertise delen en de voordelen van AI toegankelijk maken voor alle zorgsectoren. Het consortium speelt in op de toenemende zorgvraag en het personeelstekort, waarbij AI wordt ingezet om administratieve lasten te verlichten en de zorgkwaliteit te verbeteren.

Verminderen administratielast

De komst van Generatieve AI naar de zorg, en in het bijzonder grote taalmodellen, kan helpen bij het verminderen van de administratielast. Daarom is het wenselijk deze technologie snel maar ook verantwoord toe te passen in de zorg.

Minder dan 2 procent van de ontwikkelde AI-toepassingen bereikt de klinische praktijk. De oorzaken hiervan zijn onder andere het ontbreken van validatiestudies, complexe regelgeving en versnipperde implementatieprocessen. Door kennisdeling en samenwerking wil het RIGH:T-consortium versnelling en standaardisatie realiseren, met aandacht voor ethiek, veiligheid en werkbaarheid.

Framework

De partijen willen in de eerste fase een framework ontwikkelen voor generatieve AI-toepassingen. Dit framework moet duidelijk maken wanneer een AI-toepassing veilig, effectief en geschikt is voor brede toepassing in de zorgpraktijk.

Daarnaast richt het consortium zich vervolgens op waardevolle implementatie en duurzame opschaling, met aandacht voor effectiviteit, kosten, gebruiksgemak, milieu-impact en lange termijn bekostiging.

RIGH:T

RIGHT:T staat voor Responsible Implementation of Generative AI in Healthcare. De kerngroep van het consortium bestaat uit het ETZ, UMCG, Erasmus MC, UMC Utrecht, LUMC, Maasstad Ziekenhuis, Frisius MC, TU Delft en GGZ Noord-Holland-Noord.

Het consortium werkt ook samen met andere belanghebbenden, waaronder patiëntenorganisaties, Nivel en technologie-experts, om een breed draagvlak te creëren voor de verantwoorde implementatie van generatieve AI in de zorg.

RIGH:T is een initiatief vanuit de zorg, maar zoekt actief de samenwerking met patiëntenorganisaties, technologieleveranciers en andere stakeholders. Alle zorgorganisaties en andere belanghebbenden kunnen zich aansluiten bij de RIGH:T community.