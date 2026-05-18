Gelre Ziekenhuizen geeft dankzij AI 2000 patiënten meer een MRI-scan

Gelre ziekenhuizen heeft afgelopen jaar van een kleine tweeduizend patiënten extra een MRI-scan laten maken door AI-gedreven software in te zetten.

In 2024 heeft de organisatie op de MRI-scanners in Apeldoorn en Zutphen de AI-gebaseerde software Deep Resolve van leveranciers Siemens Healthineers geïntroduceerd.Daardoor konden afgelopen jaar met nagenoeg dezelfde scannercapaciteit bijna tweeduizend extra patiënten worden gescand. Dat blijkt uit een evaluatie van de eigen data.

Kortere wachttijd

Deep Resolve maakt gebruik van AI om MRI-beelden scherper te maken en scantijden te verkorten. Dat zorgt voor efficiëntere inzet van de MRI-capaciteit, waardoor patiënten sneller terecht kunnen voor een MRI-onderzoek.

Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen, die de aanschaf van de software financierde.
“Dit is een mooi voorbeeld van hoe technologische innovatie”, aldus klinisch fysicus Djim Kanters van Gelre Ziekenhuizen. “De inzet van AI sluit bovendien naadloos aan bij onze digitaliseringsvisie.”

