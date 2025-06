Meer samenwerking Adelante en Zorggroep

Adelante en De Zorggroep breiden hun samenwerking uit en openen eind november een tweede locatie van Revalidatiekliniek Noord-Limburg. Deze nieuwe vestiging met tien plaatsen wordt ondergebracht in Venray.

In Tegelen, waar Revalidatiekliniek Noord-Limburg sinds 2022 is gevestigd, werken de beide organisaties al samen. Adelante op het gebied van medisch specialistische revalidatiezorg voor volwassenen (MSR) en De Zorggroep met geriatrische revalidatiezorg voor ouderen (GRZ). Door deze combinatie krijgen revalidanten de zorg en therapie die past bij hun situatie en hun belastbaarheid op dat moment, ongeacht leeftijd of indicatie.

“We zien dagelijks de meerwaarde voor de revalidanten én onze professionals”, aldus bestuurder Ageeth Bijl van Adelante: “Kennisuitwisseling en het optimaliseren van werkprocessen hebben geleid tot een hoge kwaliteit van zorg.”

“Dat geeft ons het vertrouwen om samen een tweede locatie te openen”, voegt Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur van De Zorggroep toe. “We zetten hiermee een volgende stap in het versterken van de revalidatiezorg in Noord-Limburg.”

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1200 professionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen die zorg en onderwijs vanuit diverse locaties verspreid over Limburg.

De Zorggroep is de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg en biedt onder andere revalidatiezorg en behandeling van ouderen. Daarbij worden de nieuwste inzichten en (innovatieve) behandelmethodes toegepast.