Erasmus MC test dashboard in Digizorg voor alle vragenlijsten

Het digitale zorgplatform Digizorg dat door organisaties in Rotterdam en omgeving wordt gebruikt, is uitgebreid met een nieuw patiëntendashboard. Dat ontsluit een deel van de Waardegedreven Zorg-vragenlijsten.

Het nieuwe dashboard biedt patiënten directe toegang tot hun vragenlijstresultaten en de uitkomsten daarvan. Tot dusverre was die functionaliteit alleen voor zorgverleners beschikbaar via het elektronisch patiëntendossier (epd). Het gaat op dit moment om twee vragenlijsten over de ervaren kwaliteit van leven, gezondheid en functioneren (uit de PROMIS-10 en PROMIS-Short Forms). Op termijn moeten alle vragenlijsten, ook bijvoorbeeld verpleegkundige anamnese, via Digizorg beschikbaar komen.

Passende zorg

De ontwikkelaars zien het nieuwe patiëntendashboard als een belangrijke stap op weg naar meer patiëntgerichte en passende zorg, waarbij de patiënt actief betrokken wordt in het eigen zorgproces. Patiënten kunnen bijvoorbeeld op basis van hun eigen waardegedreven-zorguitkomsten in gesprek gaan met hun zorgverlener.

Visie waardegedreven zorg

Vijf afdelingen in het Erasmus MC proberen de uitbreiding momenteel uit. “Het patiëntendashboard, is eigenlijk een no-brainer”, aldus Ricardo Haakmat, belangrijke ontwikkelaar van het dashboard. “Het biedt de patiënt meer inzicht in de eigen gezondheidssituatie, zodat er weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden, samen met de zorgverlener.”

“Dat patiënten nu zelf hun uitkomsten kunnen inzien, past perfect binnen onze visie van waardegedreven zorg”, zegt Ingrid Peters, programmaleider Waardegedreven Zorg in het Erasmus MC. “Het patiëntendashboard draagt bij aan samen beslissen doordat de patiënt gedurende zijn behandeling in het Erasmus MC via de app laagdrempelig inzicht heeft in zijn kwaliteit van leven, gezondheid en functioneren.”