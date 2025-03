NTS neemt initiatief tot landelijke standaard digitale triagevoorbereiding

NTS werkt aan het beschikbaar stellen van triagecontent voor alle digitale zorgtoepassingen, ondersteund door een keurmerk. Daarmee profiteren zowel de patiënt als de professional van betere voorbereiding, snellere triage en veiligere zorg.

Zelfzorg

Digitale triagevoorbereiding helpt mensen om zelf gestructureerd informatie over hun klachten te verzamelen en die te delen met de zorgverlener.Met dit initiatief wordt triage-inhoud, inclusief een NTS-keurmerk, straks beschikbaar voor apps waarmee patiënten hun zorgvraag digitaal kunnen voorbereiden.

“Dezelfde triage-inhoud voor alle apps en systemen werkt beter en efficiënter”, zegt Bart van der Geest, algemeen directeur NTS. Triage wordt uiteindelijk altijd uitgevoerd door een professional. Er worden wel zelfzorgadviezen gegeven die de patiënt helpen voorkomen dat ze onnodig naar de spoedzorg gaan.

Standaard triage

De triage is hierdoor straks gebaseerd op dezelfde professionele inhoud, of dit nu gebeurt via de huisartsenpost, ambulancedienst of in de app op de telefoon van de patiënt. Het project sluit volgens de NTS aan bij de thema’s van het Integraal Zorgakkoord (IZA), waaronder ‘Passende zorg begint bij zelfzorg’ en ‘Doorontwikkeling van digitale (zelfzorg)middelen’.

NTS werkt hiervoor samen met DigiDok en Topicus en neemt de triagecontent en het beheer van de content over van deze partijen.

NTS

NTS is de landelijke standaard voor het bepalen van de urgentie van zorgvragen in de acute zorg, waaronder huisartsenposten, spoedeisende hulp en ambulancezorg. De standaard gebruikt uniforme taal, vaste urgentiecriteria en vervolgacties, en is opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap, Ambulancezorg Nederland, V&VN Spoedeisende Hulp.