Eerste besmetting nieuwe mpox-variant in Duitsland

In Duitsland is een eerste besmetting vastgesteld met de nieuwe variant van mpox, meldt het Robert Koch Instituut.

Het instituut stelt dat het mpox-geval afgelopen vrijdag is waargenomen.

Besmetting

Het gaat om de variant clade Ib die al langer rondgaat in Afrikaanse landen. Het is nu voor het eerst opgedoken in een buurland van Nederland. Het Robert Koch Instituut (RKI) meldt dat de besmetting plaatsvond in het buitenland. De snelle verspreiding van de virusvariant leidde dit jaar tot internationale bezorgdheid. De Wereldgezondheidsorganisatie merkte de uitbraak in augustus aan als internationale noodsituatie.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is clade Ib in Nederland nog niet vastgesteld.

Tweede variant

Mpox of apenpokkenvirus kent twee versies. Clade I komt oorspronkelijk uit Congo en omgeving, clade II uit West-Afrika. Die tweede variant ging twee jaar geleden rond in Europa. Die uitbraak trof vooral mannen die wisselende seksuele contacten met andere mannen hebben. Binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben meer dan 22.000 mensen die variant opgelopen. Onder hen zijn ongeveer 1300 mensen in Nederland.

Het is niet duidelijk of de nieuwe versie dodelijker is en hoe dat in Europa uitpakt. In Afrika overlijden er relatief veel mensen aan, maar dat kan volgens virologen ook komen door andere gezondheidsrisico’s en een zwak zorgsysteem daar. De Europese gezondheidsdienst ECDC zegt dat het risico voor Europa heel laag is en dat beschikbare vaccins effectief zijn.

Klachten virus

Mensen die het virus oplopen, krijgen 5 tot 21 dagen na de besmetting de eerste klachten. Ze kunnen dan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen. (ANP)