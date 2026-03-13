CBS: Mannen hebben vaker risicovolle seks, vrouwen doen vaker soa-test

Mannen hebben vaker risicovolle seks dan vrouwen en twintigers vaker dan andere leeftijdscategorieën. Het zijn enkele van de uitkomsten uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

In 2025 heeft 5 procent van de mensen van 16 jaar of ouder risicovolle seks gehad, meldt het CBS. Twintigers hebben het vaakst risicovolle seks: 11 procent heeft seks met een losse partner zonder condoom. Dit is lager naarmate mensen ouder zijn, onder andere doordat oudere mensen vaker alleen seks met een vaste partner hebben.

Vrouwen laten zich vaker testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) dan mannen. Dit terwijl mannen vaker seks hebben met een losse partner en zonder condoom dan vrouwen.

Het verschil is het grootst bij de twintigers: 14 procent van de mannen in deze leeftijdscategorie heeft minstens één keer in het afgelopen jaar risicovolle seks gehad, tegenover 8 procent van de vrouwen.

Ruim driekwart van de vrouwen tussen de 16 en de 50 jaar die seksueel actief zijn, gebruikt anticonceptie.