Professionele Zeggenschap: meer dan een zaak van zorgprofessionals alleen!

Sinds 2000 zijn we als CC zorgadviseurs nauw betrokken bij de ontwikkeling van Professionele Zeggenschap in de zorg. In de afgelopen jaren hebben we een belangrijke trend waargenomen: Professionele Zeggenschap evolueert van een zaak primair voor zorgprofessionals naar een kwestie die de hele organisatie aangaat. Deze beweging markeert een cruciale fase in de ontwikkeling van zorgorganisaties, die wij in ons recente boek ‘ Het huis van de professionele zeggenschap ’ omschrijven als fase 3: organisatiebrede zeggenschap.

Van emancipatie naar integratie

De reis naar organisatiebrede zeggenschap is er een van emancipatie gevolgd door integratie. Aanvankelijk was de focus op het versterken van de stem van zorgprofessionals binnen de organisatie. Nu zien we bij vooroplopende zorgorganisaties een hernieuwde verbinding tussen Professionele Zeggenschap en algemene organisatorische zeggenschap.

Deze ontwikkeling lijkt wellicht logisch en eenvoudig, maar is in de praktijk vaak complex. Het vereist een delicate balans tussen loslaten en samenwerken. Bestuurders, zorgprofessionals en management moeten gezamenlijk een nieuwe weg vinden. Na de emancipatiefase van de zorgprofessionals volgt nu een integratiefase waarin alle partijen hun nieuwe rol moeten vinden.

Waarom organisatiebrede zeggenschap?

De voordelen van organisatiebrede zeggenschap zijn veelzijdig:

Erkenning van professionele expertise: het doet recht aan de cruciale rol en kennis van zorgprofessionals. Personeelsbehoud: professionals die zich gehoord en gewaardeerd voelen, zijn eerder geneigd te blijven. Veiligere zorg: door de directe betrokkenheid van professionals bij besluitvorming kan de patiëntveiligheid verbeteren. Betere zorguitkomsten: de integratie van professionele inzichten in organisatorische beslissingen kan leiden tot verbeterde zorgkwaliteit. Verhoogde betrokkenheid: zorgprofessionals voelen zich meer verbonden met de organisatie als geheel.

Sleutelelementen voor succes

Om organisatiebrede zeggenschap te laten slagen, zijn enkele essentiële elementen nodig:

Een sterk netwerk van zorgprofessionals als fundament. Een sterke positie voor de zorgprofessionals: bijvoorbeeld in de vorm van een Chief Nursing Officer (CNO) met duidelijke bevoegdheden al dan niet samen met een Verpleegkundig StafBestuur (VSB) dat geïntegreerd is in de organisatiestructuur. Een bestuurder met visie die het belang van organisatiebrede zeggenschap onderkent. Gezamenlijke besluitvorming in onderlinge afhankelijkheid. Bereidheid van professionals om niet alleen mee te bepalen, maar ook mee uit te voeren en verantwoordelijkheid te nemen.

Uitdagingen en oplossingen

De transitie naar organisatiebrede zeggenschap is niet zonder obstakels. Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze deze verandering kunnen doorvoeren. Onze ervaring leert dat een duidelijke routekaart essentieel is. We hebben een aanpak ontwikkeld die organisaties stap voor stap begeleidt in dit proces.

Een belangrijke uitdaging is de snelheid waarmee ontwikkelingen in de zorg elkaar opvolgen. Dit maakt empowerment van zorgprofessionals belangrijker dan ooit. Ze moeten niet alleen kunnen meepraten, maar ook snel kunnen schakelen en beslissen in een steeds complexer wordende zorgomgeving.

Universele toepassing?

Een vraag die vaak opkomt is of organisatiebrede zeggenschap overal in dezelfde mate toepasbaar is? Het antwoord is tweeledig: ja, het principe is universeel toepasbaar, maar de precieze invulling zal verschillen per organisatie. Elke zorginstelling heeft haar eigen cultuur, structuur en uitdagingen. De kern van organisatiebrede zeggenschap – het integreren van professionele inzichten in alle lagen van de organisatie – blijft echter overal relevant.

De weg vooruit

De beweging naar organisatiebrede zeggenschap vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving in hoe we zorgorganisaties structureren en besturen. Het vraagt om een nieuwe mindset bij alle betrokkenen, zorgprofessionals, managers en bestuurders. In onze adviespraktijk begeleiden we organisaties die deze stappen zetten. We zien hoe bestuurders, samen met beroepsgroepen en management, optrekken in deze transitie. Ze ervaren dagelijks het belang van deze geïntegreerde aanpak voor de kwaliteit van zorg, de tevredenheid van medewerkers en de efficiëntie van de organisatie.

De weg naar volledig geïntegreerde, organisatiebrede zeggenschap is uitdagend, maar de potentiële voordelen zijn enorm. Het stelt zorgorganisaties in staat om de expertise van hun professionals optimaal te benutten, wat uiteindelijk leidt tot betere zorg, een sterkere organisatie, betere patiëntuitkomsten en meer voldoening voor alle betrokkenen.

Ondersteuning bij elke fase

Voor organisaties die deze weg willen inslaan, kan professionele begeleiding vaak waardevol zijn. Met onze jarenlange ervaring en bewezen aanpak kunnen we zorgorganisaties ondersteunen in elke fase van deze essentiële transformatie. Want uiteindelijk is Professionele Zeggenschap niet alleen een zaak van de zorgprofessional, maar van de hele organisatie.

CC zorgadviseurs nodigt zorgorganisaties uit om in gesprek te gaan over hoe deze bredere, meer geïntegreerde vorm van Professionele Zeggenschap kan worden gerealiseerd. Met onze expertise kunnen wij ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van Professionele Zeggenschap: van het in kaart brengen van de huidige situatie en het ontwikkelen van een maatwerk strategie, tot het begeleiden van het veranderproces, het coachen van betrokkenen en het continue evalueren en optimaliseren van de implementatie.

Zorgorganisaties die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de mogelijkheden voor een meer omvattende benadering van Professionele Zeggenschap, kunnen contact op te nemen met CC zorgadviseurs.