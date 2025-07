Rode Kruis geeft tips voor vakantiegangers bij natuurbranden

Het Rode Kruis geeft tips voor Nederlanders die op vakantie zijn in het zuiden van Europa en Turkije, waar het op meerdere plekken erg heet is en bosbranden woeden.

Zo raadt de hulporganisatie mensen aan lokale noodnummers van onder meer de brandweer en ambulance op te slaan in hun telefoon. Ook is het verstandig te weten welke lokale nieuwszender informatie geeft over mogelijke natuurbranden.

Voor het geval er brand dreigt, adviseert het Rode Kruis een vluchttas klaar te zetten met documenten en waardevolle spullen. Zorg verder voor voldoende benzine in je auto en trek stevige schoenen aan als je moet vluchten, luidt het advies. Een vochtige handdoek kan je hoofd beschermen tegen de hitte en rook van een brand en kan ook je voeten beschermen als je door een gebied met vuur moet rennen. Wie te laat is met vluchten en in een brand terechtkomt, krijgt het advies om zo snel mogelijk naar een open plek te gaan, zoals een weg.

Alarmcentrale

Bij de ANWB en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn tot nu toe geen hulpverzoeken binnengekomen van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen door het warme weer. Volgens een woordvoerster van de ANWB zijn bij de alarmcentrale wel enkele telefoontjes binnengekomen van mensen die om informatie of advies hebben gevraagd. (ANP)