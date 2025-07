Nederlandse startup Ditto vertaalt medische informatie voor patiënten  

Het initiatief wordt gesteund door de Patiëntenfederatie en maatschappelijk investeerder Chris Oomen.

Hogere zorgkosten

Patiënten die hun behandeling niet begrijpen, nemen meer contact op met zorgverleners, missen afspraken vaker en houden zich minder goed aan hun behandelplan. Dit alles leidt tot hogere kosten, extra druk op het overbelaste zorgsysteem en slechtere zorg. Bijna vijf miljoen Nederlanders begrijpen medische informatie niet goed, vooral bij ernstige diagnoses, taalproblemen of ouderdom.

“We zien dat patiënten meer betrokken raken bij hun behandeling wanneer ze begrijpen wat er gebeurt”, zegt hoogleraar Geert Kazemier van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. “Een heldere uitleg die men achteraf terug kan lezen of luisteren helpt enorm.”

Automatische vertaling

Ditto vertaalt gesprekken, brieven en behandelplannen automatisch naar de taal en het taalniveau van de individuele patiënt. De data blijven volledig eigendom van de patiënt en is met medisch-Nederlandse taalmodellen verwerkt. De technologie vervangt complexe medische termen of jargon door begrijpelijke alternatieven, zonder verlies van cruciale informatie. Hierdoor worden patiënten ook actievere partners in hun behandeling.

Maatschappelijke investeerder

De oprichters van Ditto krijgen steun van maatschappelijk investeerder Chris Oomen, de oprichter van Optiver en voormalig bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW. Oomen: “Hoe kunnen we van patiënten vragen om goede beslissingen te nemen met hun arts, als ze niet goed begrijpen wat er aan de hand is? We spenderen veel geld aan betere zorg, maar dit is een groot onderbelicht probleem dat we met Ditto willen ondervangen.”

Er komt speciale aandacht voor kwetsbare patiëntengroepen, zoals ouderen en mensen met lagere gezondheidsvaardigheden. De samenwerking met de Patiëntenfederatie helpt bij de verdere ontwikkeling van de technologie op basis van echte patiëntbehoeften.