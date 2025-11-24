Zorroo start campagne om bellen naar de huisarts te ontmoedigen

Zorggroep Zorroo start een campagne om inwoners van de regio Oosterhout te stimuleren hun huisarts online te benaderen via MijnGezondheid.net of de MedGemak-app.

“Met MijnGezondheid.net of de MedGemak-app heb je als inwoner altijd toegang tot je huisarts. Snel geregeld, veilig en op een moment dat het jou uitkomt. Geen wachttijd aan de telefoon en sneller duidelijkheid over je klacht of vraag. Het bespaart je tijd en geeft de huisarts meer ruimte voor persoonlijke zorg”, aldus Zorroo.

Mensen die online dingen regelen lastig vinden, wordt geadviseerd om hulp te vragen aan iemand in hun omgeving. Ze worden ook gewezen op de gratis hulp die ze kunnen krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.

“We merken dat veel vragen prima online kunnen”, zegt Karin van Haaren, “Dat geeft ons meer tijd voor mensen die persoonlijke zorg nodig hebben. Online helpt echt om de zorg bereikbaar te houden.”