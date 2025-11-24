Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
WZA: minder telefoontjes, meer digitaal contact

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zet sinds 1 oktober meer in op digitaal contact met patiënten. Daar staat tegenover dat de telefonische bereikbaarheid van alle poliklinieken flink is ingekort.

De polikliniek Cardiologie van het WZA heeft dit voorjaar als eerste een succesvolle proef gedraaid met de aanpassing van de telefonie, zo laat het ziekenhuis weten. De poli was alleen nog maar van 8.30 tot 11.00 uur telefonisch bereikbaar, in plaats van tussen 8.30 en 16.30 uur. Daar stond tegenover dat patiënten eerder een reactie kregen op digitale berichten die ze via de BeterDichtbij-app stuurden.

Deze proef is zo goed bevallen dat begin juli vrijwel alle poliklinieken van het WZA zijn overgegaan op deze nieuwe bereikbaarheid. Op 1 oktober is de polikliniek Radiologie als laatste overgestapt.

40 procent minder telefoontjes

Het WZA ziet nu al resultaat van deze nieuwe aanpak. Het aantal telefoontjes is op sommige poliklinieken met 40 procent gedaald. “Tegelijkertijd blijkt uit een recente uitvraag onder onze patiënten dat zij de nieuwe bereikbaarheid goed waarderen. Zij geven de bereikbaarheid van onze poliklinieken namelijk een 7,9 als rapportcijfer.”

De stap is onderdeel van de bredere strategie van het WZA om digitaal contact met patiënten te bevorderen. “Door in te zetten op digitaal contact, ontstaat er meer focus en rust in het zorgproces. Telefonisch contact geeft veel verstoringen op de werkvloer. Digitale communicatie maakt het mogelijk om werkzaamheden meer te plannen en efficiënter en patiëntgerichter te werken”, aldus WZA.

Meer over:PatiëntTechnologieZiekenhuizen

