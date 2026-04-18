Uitstel geplande hartbehandelingen door tekort medisch hulpmiddel

Geplande hartingrepen kunnen worden uitgesteld doordat er tekort is aan een medisch hulpmiddel dat bij behandelingen wordt gebruikt. Daarvoor waarschuwen de Hartstichting en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) na berichtgeving van Nieuwsuur.

De spoedzorg, zoals bij een hartinfarct, die in dertig ziekenhuizen wordt geleverd, kan wel doorgaan.

Het probleem komt doordat zogenoemde kranenblokken door leverancier Medline zijn teruggeroepen omdat er kleine deeltjes van het materiaal kunnen losraken. Ze worden gebruikt bij hartkatheterisaties en dotterbehandelingen. De NVVC staat achter het terugroepbesluit.

De Hartstichting en de NVVC vinden het “vervelend dat patiënten hierdoor mogelijk langer moeten wachten op deze geplande onderzoeken of behandelingen. Maar, in de huidige situatie is het noodzakelijk om voorrang te geven aan spoedzorg. Ondertussen wordt door de fabrikant gewerkt aan een structurele oplossing.”

Patiënten bij wie een onderzoek wordt uitgesteld, worden door hun ziekenhuis op de hoogte gesteld.

Het Zorg Inkoop Netwerk Nederland meldt dat zeker 25 ziekenhuizen zich hebben gemeld omdat er een tekort dreigt. Volgens het netwerk werkt Medline ook aan een tussenoplossing om ziekenhuizen die acute zorg verlenen te voorzien van voldoende materialen. (ANP)

