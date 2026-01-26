Aantal orgaantransplantaties daalt, hulp voor zo’n 1500 patiënten

Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) zijn in 2025 1480 orgaantransplantaties uitgevoerd, een afname van circa 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen waren het er 1588. Ondanks de lichte daling “ziet de NTS een stijgende trend op de lange termijn”, stelt de stichting in een toelichting op de jaarcijfers.

Overleden of levende donoren

Zo’n tweederde van de organen was afkomstig van overleden donoren. Hier ging het om 536 nieren, 210 levers, 118 longen, 77 harten, 30 alvleesklieren en één dunne darm. Die organen waren afkomstig van 308 mensen. Ze werden overgezet tijdens 949 transplantaties; in sommige gevallen gaan er tijdens een transplantatie meer organen over. De overige transplantaties (531) werden uitgevoerd met levende donoren, ofwel mensen die een nier of een deel van de lever afstonden aan een ander. Vorig jaar kregen 498 patiënten op die manier een nier, tegen 487 in 2024. In totaal 33 patiënten kregen een deel van de lever van een levende donor.

Wachtlijst

Op 31 december 2025 stonden volgens de NTS nog ruim 1600 patiënten op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. Het aantal transplantaties nam vorig jaar weliswaar iets af ten opzichte van het jaar daarvoor, maar dat kwam meer doordat 2024 een piekjaar was. In algemene zin ziet de NTS een gestage groei van beschikbare organen, mede als gevolg van overheidsbeleid. Zo staat iemand die geen keuze maakt voor wat betreft het donorregister sinds 2021 in de categorie “geen bezwaar”. De wachttijd voor een transplantatie daalt dan ook. Voor een nier ging die in een paar jaar tijd omlaag van 29 maanden naar 26 maanden, voor een hart van 24 naar 14 maanden.

Samenwerking

Meer mensen maken tegenwoordig dan ook kans op een orgaan- of weefseltransplantatie. “Fantastisch nieuws”, vindt Naomi Nathan, directeur van NTS. “Artsen, verpleegkundigen en andere samenwerkingspartners in de keten van orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie hebben keihard gewerkt om dit te bereiken. En met name zijn we alle donoren en hun naasten ten diepste dankbaar”, zo stelt zij.

Volgens NTS werd het belang van weefseldonatie eerder deze maand duidelijk. Donorhuid uit de Nederlandse weefselbanken ging naar slachtoffers van de brand in de skibar in Zwitserland tijdens de jaarwisseling.

Afgelopen jaar overleden 133 patiënten op de wachtlijst, 137 stroomden uit omdat hun medische toestand te veel was verslechterd. (ANP)