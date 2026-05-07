Radboudumc: opgenomen patiënt heeft het hantavirus

De opvarende van het cruiseschip de m/v Hondius die donderdag is opgenomen in het Radboudumc, is positief getest op het hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De patiënt ligt in isolatie.

Het Radboudumc liet eerder al weten dat op de afdeling waar de patiënt ligt “passende isolatiemaatregelen” zijn genomen om verspreiding te voorkomen. Volgens het ziekenhuis is er geen risico op besmetting voor patiënten en bezoekers in het ziekenhuis. “Er zijn geen aparte maatregelen nodig als u bij ons op bezoek komt.”

Het is niet bekendgemaakt of het gaat om de opvarende die donderdag is aangekomen met de tweede evacuatievlucht op Schiphol. Het ziekenhuis wil daar “met het oog op de privacy” ook niets over zeggen.

Woensdag werden drie mensen van boord van de Hondius gehaald en naar Nederland vervoerd. Het ging om een Duitse vrouw (65) die in stabiele toestand naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht. Een tweede passagier is opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook over de nationaliteit en toestand van deze persoon is niets bekendgemaakt. (ANP)