Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Radboudumc: opgenomen patiënt heeft het hantavirus

,

De opvarende van het cruiseschip de m/v Hondius die donderdag is opgenomen in het Radboudumc, is positief getest op het hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De patiënt ligt in isolatie.

Het Radboudumc liet eerder al weten dat op de afdeling waar de patiënt ligt “passende isolatiemaatregelen” zijn genomen om verspreiding te voorkomen. Volgens het ziekenhuis is er geen risico op besmetting voor patiënten en bezoekers in het ziekenhuis. “Er zijn geen aparte maatregelen nodig als u bij ons op bezoek komt.”

Het is niet bekendgemaakt of het gaat om de opvarende die donderdag is aangekomen met de tweede evacuatievlucht op Schiphol. Het ziekenhuis wil daar “met het oog op de privacy” ook niets over zeggen.

Woensdag werden drie mensen van boord van de Hondius gehaald en naar Nederland vervoerd. Het ging om een Duitse vrouw (65) die in stabiele toestand naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht. Een tweede passagier is opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook over de nationaliteit en toestand van deze persoon is niets bekendgemaakt. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:PatiëntPreventieZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

7 mei 2026 Radboudumc: opgenomen patiënt heeft het hantavirus
18 apr 2026 Uitstel geplande hartbehandelingen door tekort medisch hulpmiddel
7 apr 2026 Poll | Transparantie over kwaliteit van zorg moet verplicht zijn
26 jan 2026 Aantal orgaantransplantaties daalt, hulp voor zo'n 1500 patiënten
13 jan 2026 Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze: 'Zorgverzekeraars manipuleren cijfers betaalbaarheid zorg'

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties