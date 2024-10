Met Vooruitkijken weten zorgorganisaties wat er écht op ze afkomt

Eerst even de basis: PFZW Datadiensten is onderdeel van PFZW, hét pensioenfonds van de sector zorg en welzijn. Gortworst: ‘Werkgevers leveren iedere maand heel veel gegevens bij ons aan die nodig zijn om alles rond de pensioenuitvoering in goede banen te leiden. Die data is van enorme waarde. Voor de pensioenen, maar ook voor de sector. Daar willen we niet op blijven zitten, die willen we teruggeven. En liefst zó, dat organisaties er beleid op kunnen baseren.’

Helder inzicht

Dat doen Gortworst en zijn collega’s onder meer door die data te ontsluiten via hun HR-dataportaal. ‘Daarmee gaven we al inzicht in patronen, trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Daar kun je als organisatie van alles mee, bijvoorbeeld benchmarken en monitoren. Dat helpt om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Maar het wordt natuurlijk pas écht interessant als je ook in de toekomst kunt kijken. Zeker nu, nu we wel weten dat de toekomst uitdagend wordt, maar het nog gissen is naar de exacte opgave.’

‘Onderdeel van de module Vooruitkijken zijn de dashboards ‘Toekomstige AOW-instroom’, ‘Kans op uitval’ en ‘Beïnvloedbare uitstroom’. Dat laatste voorspelt de kans dat medewerkers binnen één jaar vertrekken naar een andere werkgever binnen de sector. Dat berekenen we allemaal per leeftijdsklasse en functierubriek. Zo kunnen organisaties hun acties hierop bepalen en bijsturen, als dat nodig is.’

En er is meer

‘Naast deze dashboards doet PFZW Datadiensten met de SPP-tool ook een voorspelling over de personeelsontwikkeling van een organisatie. Dit wordt gevisualiseerd met twee lijnen: de fte-ontwikkeling van de organisatie, én de zorgvraagontwikkeling voor die organisatie. Dat is echt een nieuwe dimensie bij wat we al deden. Als het gaat om het personeelsbestand van een organisatie, extrapoleren we deels de bestaande gegevens. We kijken onder meer naar uitstroom naar pensioen en historische in- en uitstroom.’

‘Voor de tweede lijn, die van de zorgvraag, gebruiken we het prognosemodel Zorg en Welzijn. Dat is in opdracht van VWS ontwikkeld, en heeft zich inmiddels bewezen met voorspellingen over het type zorgvraag in een regio. Samen met de rekenmeesters achter dat model zijn we nu in staat om prognoses af te geven op het niveau van een specifieke zorgorganisatie.’

‘Al die gegevens samen vormen een krachtig startpunt voor beleidsmakers en adviseurs. Niet alleen HR! Je hebt immers niet alleen beeld bij de mensen die je op enig moment in dienst hebt, maar ook bij wie je dan nódig hebt. Het maakt nogal verschil of dat een tekort van 20 verzorgenden betekent, of een tekort van 80 verzorgenden. Dat inzicht in toekomstige ontwikkelingen is nog niet eerder zo helder te krijgen geweest voor de sector. En al helemaal niet op functieniveau.’

Koers bepalen

Zo helpt Vooruitkijken organisaties om koers te bepalen. ‘Ga je werven, ga je je eigen mensen omscholen, of richt je je op een ander deel van de markt? Dat soort afwegingen worden logischer en in beeld gebracht. Zéker omdat je met het SPP-onderdeel van Vooruitkijken kunt bekijken wat er gebeurt als je aan verschillende knoppen draait. Je kunt eenvoudig verschillende scenario’s naast elkaar leggen.’

Natuurlijk geldt bij Vooruitkijken hetzelfde als bij het weerbericht: het blijft een verwachting. ‘We zijn geen waarzeggers, dus de werkelijkheid kan nét anders blijken te zijn. Maar dit is zonder twijfel de best denkbare voorspelling van de toekomst in de zorg die er is. En we blijven er alles aan doen om die voorspellingen steeds verder aan te scherpen en eigen beleidskeuzes in het model door te rekenen op hun effect. Nú moeten we zo slim mogelijke keuzes maken om straks de juiste zorg te kunnen bieden.’

