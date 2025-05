D66: 30 miljard voor preventie

Het preventiegeld wordt ingezet voor vaccinatieprogramma’s, groene buurten en gezond eten in de supermarkt. Door op gezondheidscentra in te zetten moet bijvoorbeeld fysiotherapie, huisartsenzorg en verloskunde laagdrempelig worden aangeboden. Buurtklinieken moeten voorkomen dat ouderen op de eerste hulp terecht komen.

Aantoonbaar effectief

Daarnaast wil D66 alleen nog zorg vergoeden die aantoonbaar werkt en bewezen effectief is, zodat geen geld meer wordt verspild aan onnodige zorg. Ook wil de partij dat ouderen niet langer vastzitten in dure grote verpleeghuizen. Kleinschalige woonvormen in de eigen buurt moeten de norm worden. Tot slot vindt D66 dat mensen zelf moeten kunnen kiezen hoe ze hun leven afsluiten, met goede afspraken over euthanasie en waardig sterven.

“Als we niets doen, worden de zorgkosten onbetaalbaar en loopt het systeem vast,” zegt Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66). “Daarom komen wij nu met keuzes die ertoe doen. Wegkijken is geen optie meer. Een Nederland waarin je gezond opgroeit, je huisarts om de hoek zit, ouderen in hun wijk blijven wonen en niemand onnodig lijdt. Dat is wat we nu veilig moeten stellen.”

Wachtlijsten

“De zorg wordt elk jaar duurder en de wachtlijsten worden langer. De kortzichtige keuzes van dit kabinet lossen dat niet op, maar maken het zelfs erger. Zo kan het niet langer”, zegt Rob Jetten, partijleider van D66. “Zonder ingrijpen stevenen we af op een zorginfarct. Wij kiezen voor vier grote doorbraken die goede zorg voor iedereen zeker stellen. In 2030 halveren we de wachtlijsten en in 2035 zou niemand meer onnodig moeten wachten op zorg.”

De partij presenteerde de visie op het partijcongres met een zorgplan dat bedoeld is als discussiestuk.