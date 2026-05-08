KLM-stewardess test negatief op hantavirus

Bij de stewardess van KLM die werd getest op het hantavirus is de uitslag van de test negatief. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De vrouw uit Haarlem was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus.

De 69-jarige Nederlandse vrouw ging op 25 april aan boord van een vlucht van KLM van Johannesburg naar Amsterdam, maar de bemanning besloot uiteindelijk de vrouw om haar gezondheidstoestand niet mee te nemen. De stewardess zat op die vlucht en is volgens de GGD Kennemerland een van de vijf mensen die “intensief contact” had met de vrouw. Ze werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC.

Vliegtuigonderzoek

In totaal zaten aan boord van de KLM-vlucht 388 mensen. De GGD Kennemerland doet “vliegtuigonderzoek” naar de vlucht. De GGD zegt daarbij drie groepen te onderscheiden: mensen die intensief contact met de Nederlandse hebben gehad, mensen die op dezelfde rij of de twee rijen voor of achter haar zaten, en overige passagiers. Het RIVM meldde donderdag dat in totaal drie mensen van deze vlucht met klachten zich hebben laten testen op de Andesvariant van het hantavirus.

Overigens kan het tot wel zes weken duren voordat iemand ziek wordt van het hantavirus. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO wees donderdag tijdens een persmoment op deze incubatietijd.

Het RIVM, GGD Kennemerland en Amsterdam UMC laten weten geen uitspraken te doen over specifieke gevallen en over de huidige medische toestand van de KLM-stewardess. Of ze het ziekenhuis inmiddels heeft verlaten, is onbekend. KLM liet de afgelopen dagen weten niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. (ANP)