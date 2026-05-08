Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Opvarenden Hondius in Nederland zes weken in thuisquarantaine

,

De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan nadat zij gerepatrieerd zijn zes weken in thuisquarantaine. Dat meldt minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder de circa 150 bemanningsleden en passagiers van het schip, dat nu op weg is naar de Canarische Eilanden, zijn op dit moment geen mensen met symptomen van het hantavirus. Dat virus heeft al aan drie opvarenden het leven gekost.

Meldplicht

De quarantainemaatregel wordt genomen op advies van gezondheidsinstituut RIVM. Om dat mogelijk te maken wordt de zogenoemde andesvariant van het hantavirus toegevoegd aan de groep A2 van infectieziekten, waarvoor een meldplicht bij de GGD geldt. Voor een A1-aanwijzing – zoals bij het coronavirus – komt de ziekte niet in aanmerking, omdat het volgens het RIVM onwaarschijnlijk is dat die tot een pandemie leidt.

Reden om dit andesvirus in een hogere categorie in te schalen, is het ernstige verloop van de ziekte. Tussen de 20 en 35 procent van de patiënten komt te overlijden.

Omdat de Hondius onder Nederlandse vlag vaart, is het mogelijk dat ook opvarenden met andere nationaliteiten tijdelijk in Nederland worden opgevangen. Ook deze mensen gaan zes weken in quarantaine. “Het RIVM geeft aan dat een dergelijke opvang te realiseren is”, schrijft Hermans. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8 mei 2026 Opvarenden Hondius in Nederland zes weken in thuisquarantaine
8 mei 2026 KLM-stewardess test negatief op hantavirus
8 mei 2026 Hermans: alle mensen aan boord KLM-vlucht worden gemonitord
7 mei 2026 Minister: risico op verspreiding hantavirus in Nederland is klein
7 mei 2026 Brabant laat onderzoeken of Q-koortscentrum haalbaar is

Reader Interactions

Reacties