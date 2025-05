AZWA voorlopig van de baan

Een woordvoerder van VWS-minister Fleur Agema laat weten dat “we er financieel nog niet uit zijn tussen de ministeries”. Hij bedoelt het ministerie van Financiën. De woordvoerder van minister Eelco Heinen van Financiën laat echter weten dat Agema het AZWA zelf dient te financieren.

“Agema is primair aan zet”, aldus Financiën: “Het AZWA zit in het zorgdomein en Heinen laat dit dus echt aan het ministerie van VWS.” Hij wijst er bovendien op dat gesprekken over extra geld voor allerlei ministeries onlangs zijn afgerond in verband met de Voorjaarsnota.

VNG betreurt besluit kabinet

De VNG “betreurt” dat het akkoord vooruitgeschoven wordt, laat een woordvoerder weten: “Onze inwoners verdienen zoveel mogelijk kans op een gezond leven. Zij zijn gebaat bij afspraken en akkoorden waarmee gemeenten en de zorg in staat worden gesteld om hen echt te helpen. De VNG hoopt dat Agema snel weer met alle AZWA-partijen om tafel gaat om de transformatie te versnellen en onze inwoners te helpen.”

De VNG zegt niet hoeveel geld de zorgpartijen en gemeenten tekort kwamen: “Wel is duidelijk dat als je wilt investeren in bestaande en extra taken, dat die uitvoerbaar moeten zijn”, zegt de woordvoerder. Na de ministerraad van vrijdagmiddag wilde Agema alleen kwijt: “De laatste loodjes wegen het zwaarst.”

Geldtekort gemeenten

Het was de bedoeling dat de zorgpartijen vrijdag tot overeenstemming zouden komen. Kort daarna, uiterlijk volgende week, zou de VNG beslissen of ze de financiering voor de uitvoering van het AZWA voldoende zouden vinden: vooral gemeenten krijgen in AZWA meer taken, terwijl ze al lange tijd vinden dat ze nu al geld tekort komen voor hun taken op het gebied van zorg en welzijn.

Onbegrijpelijk en onverantwoord

De Nederlandse ggz zegt het “onbegrijpelijk en onverantwoord” te vinden dat het kabinet het laat afweten, aldus een woordvoerder: “De ondersteuning en zorg voor mensen met complexe psychische klachten en mentale problemen staat onder ontoelaatbare druk. Hiermee raakt een grote doorbraak in de toegankelijkheid van de zorg steeds verder uit zicht. Er ligt een goed plan op tafel, dat vraagt om daadkracht, maar helaas is er onvoldoende urgentie bij het kabinet.”

Ad Melkert, voorzitter van de NVZ: “Wij zijn en blijven bereid om, onder de juiste condities, te komen tot een akkoord met het kabinet. Het doel hierbij is om de uitdagingen in de zorg aan te pakken.” LHV en InEen “betreuren” het niet doorgaan van de ondertekening van het AZWA: “We hebben voor de huisartsenzorg goede afspraken gemaakt in het AZWA. Die afspraken zijn noodzakelijk om de zorg die huisartsen dagelijks aan hun patiënten geven nu en in de toekomst te behouden.”

Daarbij gaat het onder meer om afspraken rondom de continuïteit van huisartsenzorg, zoals door stimulering van het praktijkhouderschap en huisvesting. Maar ook om versterking van de eerstelijn en het terugdringen van administratieve lasten. Daarnaast bevat het AZWA “hele belangrijke afspraken over de verbinding tussen het medische domein en het sociale domein”, aldus LHV en Ineen: “Die afspraken zijn hard nodig om de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden.”

Gevolgen voor akkoord ouderenzorg

Onduidelijk is hoeveel vertraging de totstandkoming van AZWA oploopt. De zorgpartijen, VNG en VWS hebben geen nieuwe datum voor eventuele vervolggesprekken vastgesteld. Het stukgelopen AZWA-overleg heeft ook gevolgen voor de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord ouderenzorg (HLO). Tot nu toe was het de bedoeling om het resultaat van het HLO-akkoord, waarvan de besprekingen parallel liepen aan de AZWA-onderhandelingen, op te nemen in het AZWA.