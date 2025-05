‘Deel AZWA-geld moet uit pot voor verlagen eigen risico komen’

Het gaat om een pot geld van 2,3 miljard euro. Dat geld is bedoeld om een stijging van het zorggebruik op te vangen als het eigen risico in 2027 wordt verlaagd naar 165 euro.

VWS wil meer

Maar hoewel is afgesproken om dit geld met rust te laten, wordt er nu al naar gekeken om huidige plannen te financieren. De minister van Financiën, Eelco Heijnen is bereid om 10 procent hiervan structureel opzij te zetten voor VWS om opleidingen in de zorg en een gordelroosvaccinatie te financieren. Ook zou het gebruikt kunnen worden om gemeenten extra geld te geven.

Ook is er 400 miljoen voor VWS-minister Fleur Agema om in 2027 en 2028 te gebruiken voor doelmatigheid in de zorg. Dan gaat het om projecten zoals AI, techniek of medische hulpmiddelen. Maar VWS wil meer. Die wil dat de 400 miljoen structureel is en wil niet dat dit bedrag daalt bij financiële tegenvallers in de zorg.

Verder overleg

Afgelopen vrijdag zou het nieuwe zorgakkoord rond komen, maar dat ging op het laatste moment mis. dat Komende woensdag overleggen de ministeries verder.

Eerder liet een woordvoerder van het ministerie van Financiën aan Skipr al weten dat Agema aan zet is. “Het AZWA zit in het zorgdomein en Heinen laat dit dus echt aan het ministerie van VWS.” Hij wijst er bovendien op dat gesprekken over extra geld voor allerlei ministeries onlangs zijn afgerond in verband met de Voorjaarsnota.