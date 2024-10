Erasmus MC en gemeente Rotterdam bieden hulp bij geldzorgen

Het komend halfjaar kunnen patiënten die in Rotterdam wonen extra hulp krijgen via de Consulent Vroegsignalering van het Hulpteam Geldzaken van gemeente Rotterdam. Deze consulent zit iedere maandag in het Patiënt Service Centrum om de mensen te ontvangen. Ouders met geldzorgen worden daar na verwijzing van de kinderarts persoonlijk geholpen. De kinderartsen maken via een aanmeldsysteem meteen een afspraak. Ook kunnen patiënten uit Rotterdam zonder verwijzing binnenlopen bij of bellen met de consulent.

Signaleren

Geldzorgen kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid, omdat mensen met financiële problemen vaak zorg mijden. “Praten over geldzorgen moet vast onderdeel worden van het gesprek in de spreekkamer”, zegt Koen Joosten, kinderarts-intensivist en hoogleraar voeding en stofwisseling van het zieke kind. “We behandelen nu vaak symptomen, zoals astma of obstipatie, maar wat erachter zit weten we niet. Astma kan een gevolg zijn van slecht onderhouden huurhuizen en obstipatie is vaak gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Dat kan komen doordat er geen geld is voor gezonde voeding. Daarom moeten we die vragen stellen.”

Geldzorgen

In Rotterdam heeft 7,9 procent van de inwoners geldzorgen. Meer dan 10 procent van de kinderen in Rotterdam wonen in een gezin met een laag inkomen. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Mannen met een laag inkomen leven 8,2 jaar korter. Voor vrouwen is dat 6,7 jaar.

Kinderartsen

Als maatschappelijk betrokken arts ziet Joosten een belangrijke rol weggelegd voor kinderartsen. “We starten als kinderartsen met deze vragenlijst over geldzorgen. Want wij zien hier kinderen die bijvoorbeeld ondervoed zijn of overgewicht hebben, van wie de ouders geen geld hebben om de extra of gezonde voeding te kopen die zij nodig hebben. Ze besteden hun geld vaak aan het kopen van ongezonde voeding die goedkoper is.”

Evaluatie

Om te onderzoeken of de signalering en de persoonlijke hulp in het Erasmus MC via de Consulent Vroegsignalering werken, houdt de gemeente zes maanden lang een aantal zaken bij. Hoeveel patiënten er doorverwezen zijn, welke hulpvragen zij hebben, hoe problematisch hun schulden zijn en of zij openstaan om met een interview mee te werken aan een evaluatie van deze hulp. Als deze manier van hulp aanbieden na evaluatie succesvol blijkt, krijgt de samenwerking met Hulpteam Geldzaken een permanent vervolg.