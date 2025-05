Tekort sportartsen dreigt

Een tekort aan sportartsen dreigt. Het aantal verwijzingen naar de sportarts nam de afgelopen vijf jaar toe. Tegelijk is er een groeiend aantal vacatures dat niet te vervullen is, terwijl ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra over vijf jaar juist nog meer sportartsen verwachten in te zetten om aan de toenemende zorgvraag te voldoen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). De SBOS is verantwoordelijk voor het faciliteren en financieren van de opleiding sportgeneeskunde en is de formele werkgever van de sportartsen in opleiding.

De sportartsen hebben zich door de jaren heen ontwikkeld tot ‘medisch specialist beweegzorg.’ Sportgeneeskunde is in 2014 erkend als medisch specialisme, mede op basis van de specifieke kennis van het effect van sport en bewegen op de gezondheid. Een sportarts ziet niet alleen sporters maar ook mensen met chronische aandoeningen voor wie bewegen essentieel is.

Tien jaar na de erkenning tot medisch specialist weten huisartsen en andere medisch specialisten de sportarts steeds beter te vinden. De meerwaarde van de sportarts wordt gezien: ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra willen in de toekomst graag meer sportartsen in dienst hebben.