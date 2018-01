Eerstelijnsorganisaties regio Rotterdam fuseren

Eerstelijnsorganisaties Stichting Zorg op Noord en Stichting Boog, actief in de regio Rotterdam, zijn per 1 januari 2018 gefuseerd. De organisaties gaan samen verder onder de naam Zonboog.

De fusieorganisatie bestaat uit negen gezondheidscentra, vier apotheken, vier fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en ICT in de Rotterdamse regio. Ruim 65 duizend patiënten maken gebruik van het zorgaanbod van Zonboog.

Door de bundeling van kennis en kunde verwachten de gezondheidscentra stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling en verbetering van persoonsgerichte zorg. Ook vergroot de fusie de ruimte om initiatieven te ontwikkelen, aldus Zonboog. De organisatie zet onder meer in op het verbinden van eerste lijn, tweede lijn en sociaal domein, zowel in de wijk en als in de regio. Een ander belangrijk thema voor 2018 is het versterken van de zorg voor kwetsbare ouderen.