Campagne moet depressie bespreekbaar maken

Meer dan 800 duizend Nederlanders kampen met een depressie. De overgrote meerderheid van de mensen met depressieve gevoelens vindt het lastig om er zelf over te beginnen, terwijl ze dat eigenlijk wel willen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Een nieuwe campagne moet het taboe doorbreken en psychische problemen bespreekbaar maken.

Staatssecretaris Paul Blokhuis en Haagse leerlingen van het Segbroek College geven dinsdag het startsein van de campagne 'Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar'. De campagne bestaat onder meer uit tv-spotjes die de komende tijd worden uitgezonden. Ook komt er veel aandacht voor het probleem via sociale media.

"Een depressie kan ons allemaal overkomen. Bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare, of een burn-out", zegt Blokhuis. Volgens hem hebben vooral jongeren en jonge vrouwen het gevoel er niet over te kunnen praten. "Dat is ontzettend verdrietig. Want door erover te praten, kun je voorkomen dat klachten uitgroeien tot een allesoverheersend probleem", aldus de staatssecretaris.

Gesprek

Volgens de peiling vindt meer dan de helft van de jongeren en de jonge vrouwen het prettig als iemand uit hun omgeving het gesprek begint over hun situatie. Tegelijkertijd vermijden vrienden en familie het onderwerp vaak omdat ze bang zijn de ander te kwetsen, stellen de onderzoekers vast.

De kans op een depressie is het grootst bij jongeren, jonge vrouwen, werknemers met stressvolle beroepen en chronisch zieken. Hoe sneller een depressie gesignaleerd wordt, hoe beter het behandeld kan worden, zeggen deskundigen.

Verzuim

Depressies zijn al jaren een van de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim in Nederland. Mensen die hier last van hebben zijn vaak neerslachtig, eten te weinig, of juist te veel, en slapen slecht. Ook zijn ze vaak snel geïrriteerd, hebben weinig energie en kunnen zich moeilijk concentreren. Bovendien denken mensen die depressief zijn soms ook aan zelfmoord. (ANP)