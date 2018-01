Kredietbeoordelaar geeft Erasmus MC triple-A-status

Het Erasmus MC heeft van kredietbeoordelaar Fitch de status AAA gekregen. Daarmee is het Erasmus MC het eerste umc in Nederland met een gepubliceerde rating.

Dat maakte het Erasmus MC op 22 januari bekend via een persbericht op haar website.

Wanbetaling

Fitch geeft aan dat het Rotterdamse ziekenhuis een stabiele en solide organisatie is. Zo’n rating geeft de financiële sterkte aan van een organisatie, en het mogelijk risico op wanbetaling. De triple-A-status maakt het mogelijk om goedkoper financiering aan te trekken en daardoor is het Erasmus MC minder afhankelijk van banken.

Kwaliteit

De Rabobank heeft het Erasmus MC bijgestaan tijdens het rating proces. Fitch beoordeelt een periode van enkele jaren voor de toets. Daarbij kijken ze naar financiële factoren maar ook naar ziekteverzuim de toekomstverwachtingen en de kwaliteit van bestuur en management. Triple-A is de hoogst mogelijke waardering. Ook bijvoorbeeld de Nederlandse Staat en de Waarborgfondsen hebben die. De laagste waardering is een D. Bij die waardering kan een bedrijf of organisatie niet meer aan zijn betaalverplichtingen voldoen.

Beleid

De raad van bestuur is blij met de beoordeling. “Het is voor het Erasmus MC een enerverende periode, met veel veranderingen en financiële uitdagingen. We hebben een heel nieuw ziekenhuis gebouwd dat net is opgeleverd en binnenkort trekken we erin. De rating is voor ons een bevestiging dat we een goed financieel beleid voeren en dat we uitstekend zijn voorbereid op de toekomst”, zegt rvb-lid David Voetelink.