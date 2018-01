Consumentenkoepel wil einde aan misleidende teksten op voeding

Aanprijzingen op voeding als 'rijk aan vezels en vitamine D' terwijl het product barst van de suiker moeten worden verboden. De Europese consumentenorganisatie BEUC roept Brussel op EU-wetgeving te maken die een einde maakt aan misleidende gezondheids- en voedingsclaims.

Volgens de organisatie leiden producenten in Europa het publiek massaal om de tuin met teksten als '70 procent minder vet', 'meer calcium' of 'vitamine C verhoogt uw immuunsysteem'. Daardoor lijken eet- en drinkwaren veel gezonder dan ze zijn. "Er zijn talloze gevallen waar consumenten suikerrijke of vette producten als gezonde opties worden voorgeschoteld", aldus een woordvoerder.

De Europese Commissie stelde al in 2009 voedingsprofielen te zullen invoeren om te voorkomen dat mensen niet goed worden geïnformeerd. Naar verwachting beslist ze dit voorjaar over de invoering daarvan. (ANP)