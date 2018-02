Karina Raaijmakers wordt directeur Toezicht en Handhaving NZa

Karina Raaijmakers start op 1 april 2018 als directeur Toezicht en Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat heeft de NZa donderdag bekendgemaakt.

Raaijmakers is momenteel hoofd Toezicht Verzekeren en Pensioenen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook is zij sinds enkele jaren als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law. Daarnaast zet zij zich als vrijwilliger in voor het verbeteren van de kansen van Rotterdamse scholieren op de arbeidsmarkt.

"Ik kijk er naar uit om samen met mijn nieuwe collega’s en de zorgsector te werken aan betaalbare en toegankelijke zorg van goede kwaliteit", zegt Raaijmakers. "Het feit dat dit zo tastbaar is en letterlijk van levensbelang spreekt me zeer aan."