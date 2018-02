Nederland voert opnieuw Europese zorgindex aan

Nederland staat ook in de nieuwe editie van in de Euro Health Consumer Index (EHCI) op de eerste plaats. Met een totaal van 924 punten blijft het Nederlandse zorgstelsel Zwitserland en Denemarken voor.

Een kleine smet op de nummer 1-notering is het feit dat het Nederlandse zorgstelsel drie punten lager scoort dan in 2016. Dat hangt samen met een zwaardere weging van de zuigelingensterfte, een punt waarop Nederland relatief slecht scoort. Niettemin mag het Nederlandse stelsel volgens de EHCI-samenstellers met recht het beste van Europa genoemd worden. “Er valt veel te leren van de Nederlandse aanpak”, aldus de EHCI-samenstellers.

'Zorgamateurs'

Typerende elementen zijn wat de EHCI betreft de strikte scheiding tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarbij de laatsten elkaars concurrenten zijn. Ook heeft Nederland volgens de EHCI de best gestructureerde patiëntenparticipatie. Daarbij komt dat “zorgamateurs” als politici en beleidsmakers verder van beslissingen in het primaire proces afstaan dan elders. Een punt van aandacht blijven volgens de EHCI de wachtlijsten.

Waar Nederland als enige land meer dan 900 punten behaalde op een schaal van duizend, scoren de Scandinavische landen, Denemarken, België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland allemaal meer dan 800 punten. Hekkensluiter op de 34ste plaats is Roemenië met 439 punten. De EHCI is positief over de algemene trend: op tal van indicatoren, zoals zuigelingensterfte en overleving na hartfalen, beroertes en kanker, scoort Europa steeds beter.