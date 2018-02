Atalmedial neemt lab en trombosezorg over van MC Groep

Atalmedial neemt per 1 maart de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg over van de MC Groep en MC Slotervaart. Het gaat de diensten verzorgen voor MC Groep in Flevoland, MC Slotervaart, Amsterdam-West, ziekenhuis Amstelland en regio Amstelveen.

Dat maakte Atalmedial op 6 februari bekend via een persbericht.

NZa/ACM

Atalmedial BV wordt met deze stap een van de grootste lab- en trombosediensten van Nederland. De NZa en de ACM hebben de samenwerking met MC Groep en MC Slotervaart goedgekeurd. Atalmedial bedient al huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de regio’s Amsterdam, Amstelveen, Kennemerland, Haarlemmermeer, Alphen/ Leiden/Leiderdorp en Flevoland.

Centrale lab

Vanwege de uitbreiding bouwt Atalmedial een nieuw laboratorium bij MC Slotervaart. In het gerobotiseerde centrale lab zullen de meeste analyses gaan plaatsvinden. Daarnaast blijven de decentrale laboratoria in het Alrijne Ziekenhuis, Spaarne Ziekenhuis, Ziekenhuis Amstelland en de ziekenhuizen van MC Groep bestaan voor 24-uurs diagnostiek en zorg. Ook net netwerk aan afnamelocaties buiten de ziekenhuizen blijft bestaan.