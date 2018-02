Eerste Kamer stemt in met nieuwe donorwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw systeem voor actieve donorregistratie. Na weken van debat stemden 38 senatoren voor en 36 tegen.

Met de donorwet van het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) wordt het bestaande beslissysteem voor donorregistratie gewijzigd. Iedere Nederlander wordt vanaf het achttiende levensjaar aangeschreven met een donorformulier. Bij geen reactie wordt degene geregistreerd als persoon die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. De betrokkene ontvangt hiervan een bevestiging. Het is te allen tijde mogelijk de registratie te wijzigen.

In het nieuwe systeem van actieve donorregistratie kan iemand dezelfde vier keuzes vastleggen als in het huidige toestemmingssysteem: ik geef toestemming, ik geef geen toestemming, mijn nabestaanden beslissen, of een specifiek persoon beslist. Ook in het nieuwe systeem is registratie niet verplicht.

Het doel van de donorwet is om mensen te stimuleren actief na te denken over hun keuze met betrekking tot orgaandonatie. Nabestaanden en medische professionals worden daardoor ontlast. De nabestaanden houden wel een belangrijke stem, ook in de huidige situatie telt hun mening zwaar voor artsen.

Overwinning

De stemming in de Eerste Kamer volgde op een langdurige derde termijn, waarin de PvdA een motie indiende om de positie van nabestaanden duidelijker te regelen. Die motie werd aangenomen. De stemming is een overwinning voor Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66), die zich de afgelopen jaren sterk maakte voor een nieuw donorsysteem. (ANP/ Skipr)