Platform voor eten en welzijn in de zorg in de maak

Enkele mensen die zich bezighouden met voeding en gastvrijheid in de zorg willen de stichting Eten+Welzijn opzetten, een nieuw platform dat als doel heeft om de kwaliteit van eten, drinken en welzijn in de zorg te verhogen. Zij zoeken draagvlak onder organisaties en professionals in de zorg.

De initiatiefnemers zijn Rudi Crabbé (adviseur bij Smaak van het Huis), Jelle Ferwerda (Smaak van het Huis) en Anton François (eigenaar AFHS en voormalig themacoördinator Waardigheid en trots). “We voelen de urgentie om juist nu stappen te zetten op het gebied van eten in relatie tot welzijn in de zorg”, aldus Crabbé in een persverklaring. De directe aanleiding voor de stichting in oprichting is het feit dat meerdere platforms voeding en gastvrijheid in de zorg recent zijn beëindigd, waaronder Gastvrije Zorg.

De activiteiten van Eten+Welzijn zijn gericht op het teweegbrengen van verandering in de keten en het bijdragen aan wezenlijke oplossingen. Een prominente rol speelt het sterrensysteem, waarmee zorgorganisaties hun prestaties en verbetermogelijkheden kunnen monitoren. Zorgaanbieders die zich bij de stichting aansluiten krijgen bovendien structureel toegang tot relevante content, netwerkbijeenkomsten, doelgroepgerichte workshops, een digitale leeromgeving en een kennismarkt.

Achterbannen

Eten+Welzijn kan al rekenen op de steun van branchevereniging ActiZ en het platform Patiënt & Voeding: die gaan hun respectievelijke achterbannen attenderen op de nieuwe stichting. De initiatiefnemers zijn in gesprek met andere geïnteresseerde partijen. Bij voldoende draagvlak in de zorg willen Crabbé, Ferwerda en François de laatste stap zetten naar de oprichting van de stichting Eten+Welzijn. Zij hebben een website gelanceerd waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden om betrokken te raken bij de stichting in oprichting.

Crabbé: "Draagvlak vanuit de zorg is essentieel voor ons. Hierdoor kunnen we samen met betrokken managers, gepassioneerde chefs, medewerkers actief op het gebied van eten en drinken en veranderaars in de voedselketen daadwerkelijk van start om eten en welzijn in de zorg de structurele aandacht te geven die het verdient."