Omring en VGZ gaan meerjarige samenwerking aan

Zorgorganisatie Omring en VGZ hebben een meerjarencontract getekend voor de zorg voor ouderen en chronisch zieken in Noord-Holland Noord. Zij zoeken samenwerking met onder andere ziekenhuizen en huisartsen in de regio.

Dat hebben Omring en Univé Zorg op 14 februari bekend gemaakt. Univé Zorg is onderdeel van VGZ. In Noord-Holland zijn de meeste inwoners bij Univé Zorg verzekerd. Het meerjarencontract gaat niet alleen over aantallen en prijs, zo stellen de partijen, maar vooral over het verder ontwikkelen van een gezonde regio, het verbeteren van de kwaliteit van ketenzorg en het inspelen op de toenemende zorgvraag.

Zorg mengen

Omring en Univé hebben de gezamenlijke ambitie om steeds meer mensen langer en veilig te laten wonen en om steeds meer complexe zorg thuis of dichtbij huis aan te bieden – dat geldt in hun optiek ook voor zorg op maat voor mensen met complexe zorgvragen of revalidatievragen waar multidisciplinaire aanpak en inzet van hoogwaardige technologie nodig is.



In de samenwerking wordt gekeken naar het verplaatsen of mensen van ziekenhuiszorg, verpleegzorg en thuiszorg. Omring en Univé willen met de ziekenhuizen kijken hoe ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen of de ligduur kan worden verkort. Dat geldt ook voor mensen met een acute zorgvraag.

Vernieuwingen

De partijen zeggen dat ze hopen om tot fundamentele vernieuwingen te komen die op grote schaal bruikbaar zijn. De samenwerking met Omring past in het programma Zinnige Zorg van VGZ voor betere zorg tegen lagere kosten.