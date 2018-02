De Hart&Vaatgroep wijzigt naam en stelt nieuw bestuur aan

De ledenraad van Harteraad, de nieuwe naam van De Hart&Vaatgroep, heeft vier nieuwe bestuursleden benoemd. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Daan Dohmen, Einte Elsinga, Tinus Jongert en Andries Verburgt.

Ondernemer en wetenschapper Daan Dohmen heeft veel ervaring met het betrekken van patiënten bij technologische mogelijkheden op cardiovasculair gebied. Einte Elsinga heeft langdurige en brede ervaring in de Nederlandse zorgsector met het accent op strategie, organisatie en financiering. Tinus Jongert is themaexpert op gebied van zorg voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Andries Verburgt is een ervaren bestuurder in diverse organisaties, zoals cliëntenraden en patiëntenverenigingen. Hij is sinds 2014 lid van de Ledenraad en is ervaringsdeskundige.

De ledenraad heeft een nieuw bestuur benoemd vanwege het aflopen van de termijnen van de oude bestuursleden. De vier mannen vormen samen met voorzitter Rian Veldhuizen en blijvend bestuurslid Hansje van Dijk (verenigingszaken) het bestuur van Harteraad. Harteraad is partner van de Hartstichting.

Positionering

Volgens Harteraad markeert 2018 de start van een nieuwe beleidsperiode met focus op het aantoonbaar verbeteren van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg van mensen met hart- en vaataandoeningen en naasten. "Hun ervaringen zijn hierbij de motor achter ons werk. Het vergroten van de achterban is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van de beoogde resultaten." De organisatie verwacht dat een "scherpere positionering" en bijpassende naam en uitstraling bijdragen aan "een grotere zichtbaarheid en aantrekkelijkheid".