Oogziekenhuis Zonnestraal en Treant bieden samen oogzorg

Oogziekenhuis Zonnestraal Hoogeveen en Treant Zorggroep gaan intensief samenwerken om de oogheelkundige zorg in de regio Hoogeveen vorm te geven. Door de samenwerking kunnen patiënten in Hoogeveen mogelijk weer op de locatie Bethesda oogheelkundige zorg krijgen en worden de wachtlijsten verkort.

Oogziekenhuis Zonnestraal neemt zowel de poliklinische als operatieve zorg voor oogpatiënten van Treant in de regio Hoogeveen op zich. Hiertoe verplaatst oogziekenhuis haar oogkliniek in overleg met Treant nog voor de zomer naar een nieuwe locatie in Hoogeveen. De twee organisaties werkten de afgelopen periode al nauw samen: zo vervult Treant al een achterwachtfunctie bij calamiteiten, wordt het operatiekamer-instrumentarium van Oogziekenhuis Zonnestraal gereinigd en gesteriliseerd in Bethesda en huurde de oogkliniek tijdelijk een operatiekamerruimte in Bethesda.

De oogzorg in Nederland en met name in het noorden is al geruime tijd niet toereikend. In de regio Hoogeveen zijn er wachtlijsten en moeten patiënten verder reizen voor behandeling. Zonnestraal en Treant denken dit probleem op te lossen door samen te werken. Regiomanager Jarno Koren van Oogziekenhuis Zonnestraal: "Uitbreiden van de zorgcapaciteit waardoor meer patiënten sneller geholpen kunnen worden in Drenthe is essentieel. Daarvoor moeten we ook de operatie- en polikliniekcapaciteit verhogen. We zijn blij dat dit kan op een nieuwe locatie".

Ketenzorg

Door het oogziekenhuis te verplaatsen naar een nieuwe locatie kan Zonnestraal een groter operatiekamercomplex en polikliniekruimte realiseren. Naast drie oogartsen is er veel ruimte voor de optometristen, orthoptisten en physician assistenten en/of Arts Assistent. Met de samenwerking tussen Treant en Oogziekenhuis Zonnestraal komt ook de ketenzorg diabetes dichterbij; internisten van Bethesda kunnen intensief samenwerken met de oogheelkundige specialisten op het gebied van diabeteszorg en de problemen die hierdoor ook ontstaan met het zicht van de patiënt.