Nieuwegein doet uitvoering Wmo weer zelf na klachten over stichting

Nieuwegein gaat de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg weer zelf doen. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel om Geynwijs, een zelfstandige organisatie waar Nieuwegeiners met een zorgvraag moeten aankloppen, onderdeel te maken van de gemeente.

Dit meldt het AD.

Er is in Nieuwegein veel ontevredenheid over de dienstverlening van Geynwijs. Klachten gaan onder meer over lange wachttijden en een trage en bureaucratische werkwijze. De organisatie kreeg te maken met veel meer hulpvragen dan verwacht, tot drie keer zoveel.

De meeste raadsleden zien overname door de gemeente op dit moment als de beste oplossing om de problemen bij Geynwijs het hoofd te kunnen bieden. De raad plaatste er ook vraagtekens bij. Zo vreest een raadslid dat de medewerkers van Geynwijs straks niet meer onafhankelijk kunnen beslissen over de toekenning van zorg. De gemeente zou uit zuinigheid kunnen sturen op zo min mogelijke zorgverlening.